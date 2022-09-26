Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları başlıyor: İznik görsel şölen için hazır

Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsü bu yıl 29 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenecek. Göçebe kültür yaşam tarzını korumak ve ata sporlarını yaşatmak amacıyla ilki 2014 yılında Kırgızistan’da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, üç kez bu ülkede gerçekleştirildikten sonra bu yıl Türkiye’de yapılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen 4. Dünya Göçebe Oyunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başlayacak.

4. Dünya Göçebe Oyunları, spordan sanata, gastronomiden geleneksel sporları deneyimlemeye kadar birçok etkinliği içerisinde barındıran, geleneksel spor dallarında dünyada tek ve ilk olma özelliğine sahip.

HAYAT Göçebe Oyunları bizi anlatıyor

KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRAS KORUNUYOR

Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara kadar farklı etkinliklerin yapılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları; dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

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102 ülkeden 3000’den fazla sporcunun katılacağı etkinlik aynı zamanda Türkiye’nin kültürel diplomasisinin güçlenmesine, İznik'in daha iyi tanınmasına ve dünya çapında hak ettiği şöhreti kazanmasına da katkı sağlayacak.

HAYAT Göçebe oyunları milli ruhu güçlendirir

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bir spor organizasyonu olduğu kadar aynı zamanda büyük bir kültür organizasyonu da olan Dünya Göçebe Oyunları, devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın da TV'lerden izleyeceği oyunlara herkesin davetli olduğu kaydedildi. Kurulan karavan parkıyla, çadırlar için oluşturulan kamp alanlarında İznik unutulmayacak bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dört gün boyunca kültürler kaynaşırken geleneksel sporlar üzerinden barış mesajları verilecek. Güreşten atlı sporlara, okçuluktan çeşitli takım oyunlarına kadar 40'ın üzerinde sportif yarışma düzenlenecek. Ülkeler renkli gösterilerini sergilerken, geleneksel oba kültürü yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar deneyimlenecek.

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DENEYİM ALANLARI OLACAK

Ziyaretçiler için de çok özel vakit geçirebilecekleri deneyim alanları olacak. 5 bin seyirci kapasiteli, demonde ana trübünün yanı sıra diğer tribünlerde, güreş ve okçuluk alanları da mevcut. Ayrıca yeme içme alanları, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri atlı sporlar için yüzlerce at için barınak ile at deneyimleme ve okçuluk eğitim alanları yer alacak.

BAKAN KASAPOĞLU: MİLAT OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İznik'te düzenlenecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları için yaptığı açıklamada, “Bu yıl İznik’te düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları bir milat olacak. Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Biz, bu buluşmayı tarih, kültür ve değerler açısından çok güçlü bir paydası olan toplulukları, milletleri birleştiren bir dayanışma ruhu ve bir köprü olarak görüyoruz. Bu dayanışmayı güçlendirici bir milat olarak da görüyoruz” dedi.

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AA Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

BİLAL ERDOĞAN: KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ YAŞATMAK İSTİYORUZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada, geleneksel sporlara önem vermelerinin nedenini açıkladı.

AA Bilal Erdoğan

Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken dünyanın unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Güzel şehrimiz İznik'te yapılacak Dünya Göçebe Oyunları'nın hem bu misyona hizmet etmesini hem de İznik gibi kıymetli bir yerin dünyada tanınmasını sağlamayı ümit ediyoruz" dedi.