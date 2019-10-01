Hayat Düğünlerinde takı istemeyen genç çiftin davetlilerden tek isteği Yanınızda bir yetim getirin
AKTÜEL

Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler

Düğünlerinde takı istemeyen genç çiftin davetlilerden tek isteği: Yanınızda bir yetim getirin

Şanlıurfa'da evlenen bir çift, törene davet ettikleri kişilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetimle gelmelerini istedi. Gelin Fatma Çakmak, "Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim, bunun için de çok sevinçliyim" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Muhammed ve Fatma Çakmak çifti düğün günlerinde örnek bir davranışa imza attılar.
Muhammed ve Fatma Çakmak çifti düğün günlerinde örnek bir davranışa imza attılar.

Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğüne katılanlar, gelin ve damadın talebi üzerine, takı takmak yerine törene yanlarında birer yetimle katılarak çocukların yüzünü güldürdü.

  • Muhammed ve Fatma Çakmak çifti aileleriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda, görkemli bir düğün merasimi yerine mutlu günlerinde yetimlerle kaynaşmayı ve hayır duası almayı tercih etti.

Çakmak çifti, düğünlerinde yetim çocukları güldürdü.

Davetlilerden yanlarında birer yetimle gelmelerini istediler

Davetlilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetim çocukla törene gelmelerini talep eden çiftin bu özel çağrısına yakınları da duyarsız kalmadı.

İHH katkı sağladı

Davetliler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesinin de katkılarıyla düğüne yaklaşık 100 yetimle katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Fatma ile Muhammed Çakmak çiftinin nikahlarını kıydı. Başkan Baydilli, düğünlerine yetimleri davet etmelerinden dolayı genç çifti salonda ayakta alkışlattı, yanında getirdiği oyuncaklarla da çocukları sevindirdi.

Başkan Baydilli, yetim çocuklar için getirdiği oyuncakları dağıttı.

Düğünün sonunda hem genç çiftler muradına erdi hem de yetimler yüzü gülerek evlerine döndü.

"Farklı ve güzel bir gece oldu"

Damat Muhammed Çakmak, yaptığı açıklamada, böylesi güzel ve özel günde yetimleri de aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, başka çiftlere de örnek olmak istediklerini söyledi.

  • Gelin Fatma Çakmak da manevi huzurun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim" dedi.

Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler
OYNAT 00:56
Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler
Şanlıurfa'da evlenen bir çift, törene davet ettikleri kişilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetimle gelmelerini istedi. Muhammed ve Fatma Çakmak çifti aileleriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda, görkemli bir düğün merasimi yerine mutlu günlerinde yetimlerle kaynaşmayı ve hayır duası almayı tercih etti. Davetliler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesinin de katkılarıyla düğüne yaklaşık 100 yetimle katıldı.

Muhammed Çakmak'ın babası Celal Çakmak ise en mutlu günlerindeki sevinci yetimlerle paylaşmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki düğünlerde genelde 'Şu kadar altın takıldı şu kadar kurşun sıkıldı, şu kadar kalabalık oldu' gibi şeyler olur. Biz bunun yerine gariban ve yetimleri sevindirmeyi tercih ettik. Böyle mutlu bir günümüzde bu çocuklarımızın yüzü gülsün istedik, mutluluğumuzu bizimle beraber paylaşsınlar diye davet ettik. Toplumda çok ciddi bir karşılık buldu zaten amacımız da buydu"

Yetimlerden 11 yaşındaki Kerim Sevim de İHH aracılığıyla hiç tanımadığı birisinin düğününe geldiğini söyledi.

  • Güzel bir gece yaşadığını anlatan Sevim, "Bizi buraya getiren İHH'ya teşekkür ederim. Evlenenler inşallah çok mutlu olur." diye konuştu.

Yakup Taş ise düğüne davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için çok farklı ve güzel bir gece oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Veresiye defterindeki borçları kapattı: 'Borcunuz ödendi pankartı' astırdı
GÜNDEM
Veresiye defterindeki borçları kapattı: 'Borcunuz ödendi pankartı' astırdı
Otobüs şoförü tutuklandı

Otobüs şoförü tutuklandı

​Ankara'da durakta bekleyen 4 kişinin ölmesine neden olmuştu.
Yunan işgaline dur dediler

Yunan işgaline dur dediler

​Libya, Doğu Akdeniz'deki gasp girişimleri için nota verdi.
CHPye HDP göndermesi

CHP'ye HDP göndermesi

​'Devlete parmak sallayanlara siz kimsiniz diyebilmeliler'
Çavuşoğlu'ndan<br>Macron'a sert tepki

Çavuşoğlu'ndan
Macron'a sert tepki

​'Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum'
Yaşananları<br>artık görün

Yaşananları
artık görün

​Çin Başkonsolosluğu önüne yüzlerce kişi geldi.
Bir gece<br>ansızın gelebiliriz

Bir gece
ansızın gelebiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu için net mesaj.
Tahliye kararı

Tahliye kararı

Depremde hasar gören Çapa Diş Hekimliği taşınıyor.
Maç tekrarı yok

Maç tekrarı yok

​TFF, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti.
Hakemliği bitti

Hakemliği bitti

​Olay hakem Arslanboğan'nın sözleşmesi feshedildi.
Market alışverişinde yeni dönem

Market alışverişinde yeni dönem

Vatandaş artık hangi ürünü nereden kaça alacağını görecek.
Terlik atan anneye <br>7500 TL ceza!

Terlik atan anneye
7500 TL ceza!

Çocuğunun dişlerini kırmıştı, eşi boşanma davası açtı
"ABD istihbaratı oradaydı"

"ABD istihbaratı oradaydı"

​Darbeci Sisi'nin adamı FETÖ elebaşıyla görüşmesini anlattı.
'Kapıdaki' büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
Türkiye'de ilk kez<br> kitlesel olarak üretildi

Türkiye'de ilk kez
kitlesel olarak üretildi

20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak.
Leyla Güven'e fezleke!

Leyla Güven'e fezleke!

"Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak" demişti.
3.5 liraya da<br> var 10 liraya da

3.5 liraya da
var 10 liraya da

​Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor. İşte nedeni...
O kilise yıkılacak!

O kilise yıkılacak!

Sırplar Fata Ninenin bahçesine izinsiz inşa etmişti AHİM son kararı verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.