Hayat Dünya bu hastayı konuşuyor Kovid-19 HIV hastasında 32 defa mutasyona uğradı
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Dünya bu hastayı konuşuyor: Kovid-19 HIV hastasında 32 defa mutasyona uğradı

Bilim insanları koronavirüsün (Kovid-19) HIV hastası bir kadında tam 32 kez mutasyona uğradığını belirledi. Araştırmacılar diğer HIV hastalarında da benzer durumların gözlenmesi durumunda bu hastaların 'bir varyant fabrikası haline gelebileceğini' duyurdu

Haber Merkezi Diğer
​Dünya bu hastayı konuşuyor: Kovid-19 HIV hastasında 32 defa mutasyona uğradı
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Güney Afrika, koronavirüsün 32 defa mutasyona uğradığı hastayı konuşuyor. Bilim insanları hem Kovid-19'dan hem de HIV'den mustarip hastada virüsün tam 32 kez mutasyona uğradığı keşfetti. Sputnik International'da yer alan habere göre, Güney Afrikalı kadının virüsü 216 gün boyunca taşıdığı belirlendi.

Adı açıklanmayan 36 yaşındaki hastaya 2006 yılında HIV teşhisi konulduğu ve bu hastalıktan dolayı bağışıklık sisteminin zayıfladığı bilgisinin altı çizildi.

4 KİŞİDEN BİRİ HIV

Söz konusu hasta koronavirüse geçtiğiniz yılın eylül ayından yakalandı. Hasta bu tarihten itibaren Kovid-19'un sivri uçlu proteininde 13 mutasyon ve diğer bölümlerinde de 19 mutasyon geliştirdi. Bu mutasyonlardan bazılarının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyonları da kapsadığı belirtildi.

Ülkedeki yeni varyantların her 4 yetişkinden en az 1'inin HIV pozitif olduğu bölgelerde ortaya çıktığının altını çizen uzmanlar bunun tesadüf olmadığına inanıyor.

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