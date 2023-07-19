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Hayat

Dünya kırmızı alarmda: Milyonlarca kişi rekor sıcaklıklarla yüzleşiyor

Salı günü rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar, İtalya ve Fransa da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri kavururken, Yunanistan ve Kanada'da orman yangınları devam ediyor. Sıcaklık rekorları Çin ve ABD'de de hayatı olumsuz etkiliyor.

09:19 . 19/07/2023 Çarşamba
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Dünya genelindeki sıcak hava dalgası bunaltıyor.

Dünya genelindeki sıcak hava dalgası bunaltıyor.

Kanada`da devam eden orman yangınları sırasında astım krizi geçiren 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kanada Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi`nin web sitesine göre, ülke çapında 900`den fazla orman bölgesinde yangın var. İtalya`da bölgesel meteoroloji ajansı, Roma`nın şehir için 41.8 santigrat derece ile rekor bir yüksek sıcaklık kaydettiğini söyledi. Acile başvuran hasta sayısı yüzde 20 arttı.i.

Yunanistan yanıyor, Fransa kavruluyor

Yunanistan`da orman yangınları başkent Atina yakınlarında ve ülkenin diğer bölgelerinde şiddetlenmeye devam ediyor. İtfaiyenin büyük bir kısmı şimdi Atina`nın kuzeyindeki Dervenochoria bölgesinde Pazartesi günü geç saatlerde çıkan ve hala güneybatıya doğru ilerleyen büyük bir yangına odaklanıyor. Fransız hava durumu ajansı Météo France`a göre, Salı günü Fransa`nın güneyindeki toplam dokuz bölgede yeni rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Paris`teki yetkililer, sıcak hava dalgasının gelecek yılki Olimpiyat Oyunları için ne anlama gelebileceğini yakından izlediklerini söyledi.

Kırmızı alarm uyarısı

Hindistan`ın sular altında kalan Yamuna Nehri`nden gelen sular Salı günü ikonik Tac Mahal`in bileşik duvarlarına ulaştı. Nehir, Hindistan`ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında taştı ve yetkililerin on binlerce insanı tahliye etmesine neden oldu. Irak Meteoroloji ve Sismik İzleme Genel Otoritesine göre, Irak`ın başkenti Bağdat ve güneydeki diğer illerdeki sıcaklıklar bu hafta yaklaşık 50 Santigrat dereceye yükseldi.

Avrupa Birliği`nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi Çarşamba günü için kırmızı alarm uyarısı yayınladı. Ajans, uyarının "İtalya`nın çoğu, doğu Hırvatistan, güney İspanya, güney Bosna-Hersek ve Karadağ`ı kapsadığını" söyledi. Woodwell İklim Araştırma Merkezi`nde kıdemli bir bilim insanı olan Jennifer Francis CNN`e verdiği demeçte, bu sıcaklıkların "neredeyse kesinlikle" gezegenin gördüğü "muhtemelen en az 100 bin yıl öncesine dayanan" en yüksek sıcaklıklar olduğunu söyledi.



#Fransa
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