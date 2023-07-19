Dünya kırmızı alarmda: Milyonlarca kişi rekor sıcaklıklarla yüzleşiyor

Kanada`da devam eden orman yangınları sırasında astım krizi geçiren 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kanada Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi`nin web sitesine göre, ülke çapında 900`den fazla orman bölgesinde yangın var. İtalya`da bölgesel meteoroloji ajansı, Roma`nın şehir için 41.8 santigrat derece ile rekor bir yüksek sıcaklık kaydettiğini söyledi. Acile başvuran hasta sayısı yüzde 20 arttı.i.

Yunanistan yanıyor, Fransa kavruluyor

Yunanistan`da orman yangınları başkent Atina yakınlarında ve ülkenin diğer bölgelerinde şiddetlenmeye devam ediyor. İtfaiyenin büyük bir kısmı şimdi Atina`nın kuzeyindeki Dervenochoria bölgesinde Pazartesi günü geç saatlerde çıkan ve hala güneybatıya doğru ilerleyen büyük bir yangına odaklanıyor. Fransız hava durumu ajansı Météo France`a göre, Salı günü Fransa`nın güneyindeki toplam dokuz bölgede yeni rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Paris`teki yetkililer, sıcak hava dalgasının gelecek yılki Olimpiyat Oyunları için ne anlama gelebileceğini yakından izlediklerini söyledi.

Kırmızı alarm uyarısı

Hindistan`ın sular altında kalan Yamuna Nehri`nden gelen sular Salı günü ikonik Tac Mahal`in bileşik duvarlarına ulaştı. Nehir, Hindistan`ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında taştı ve yetkililerin on binlerce insanı tahliye etmesine neden oldu. Irak Meteoroloji ve Sismik İzleme Genel Otoritesine göre, Irak`ın başkenti Bağdat ve güneydeki diğer illerdeki sıcaklıklar bu hafta yaklaşık 50 Santigrat dereceye yükseldi.

Avrupa Birliği`nin Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi Çarşamba günü için kırmızı alarm uyarısı yayınladı. Ajans, uyarının "İtalya`nın çoğu, doğu Hırvatistan, güney İspanya, güney Bosna-Hersek ve Karadağ`ı kapsadığını" söyledi. Woodwell İklim Araştırma Merkezi`nde kıdemli bir bilim insanı olan Jennifer Francis CNN`e verdiği demeçte, bu sıcaklıkların "neredeyse kesinlikle" gezegenin gördüğü "muhtemelen en az 100 bin yıl öncesine dayanan" en yüksek sıcaklıklar olduğunu söyledi.







