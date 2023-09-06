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Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya tarihteki en sıcak üç aylık dönemi yaşadı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, kayıtların tutulmasından itibaren Dünya’nın en sıcak üç aylık dönemini yaşadığını duyurdu. DMÖ ayrıca deniz yüzeyi sıcaklıklarının üst üste üçüncü ay boyunca benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklara ulaştığını, Antarktika deniz buzu miktarının ise rekor düşük seviyelerde kaldığını vurguladı.

13:42 . 6/09/2023 Çarşamba
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

DMÖ bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne (C3S) göre, Dünya tarihteki en sıcak üç ayını yaşadı. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları, üst üste üçüncü ay boyunca benzeri görülmemiş yükseklere ulaştı ve Antarktika deniz buzu miktarı, yılın bu döneminde rekor düzeyde düşük seviyelerde kalmayı sürdürüyor.


1.5°C daha sıcak olduğu tahmin ediliyor


C3S’nin verilerine göre bu, açık ara kaydedilen en sıcak Ağustos ayıydı ve Temmuz 2023'ten sonra gelen şimdiye kadarki en sıcak ikinci ay oldu. C3S'e göre Ağustos ayının genel olarak 1850-1900 yılları arasındaki sanayi öncesi ortalamadan yaklaşık 1.5°C daha sıcak olduğu tahmin ediliyor.”


Ağustos'un her günü bir önceki rekoru geçti


Ağustos ayında ayrıca 20.98°C ile tüm aylar boyunca kaydedilen en yüksek küresel aylık ortalama ‘deniz yüzeyi’ sıcaklıkları görüldü. DMÖ, sıcaklıkların Ağustos ayının her gününde bir önceki rekoru (Mart 2016) aştığını vurguladı.


Antarktika'daki deniz buzu miktarı yılın bu döneminde rekor düzeyde düşük bir seviyede kaldığını belirten DMÖ, aylık değerin ortalamanın yüzde 12 altında olduğunu kaydetti. Bu durumun uydu gözlemlerinin 1970'lerin sonlarında başlamasından bu yana Ağustos ayı için açık ara en büyük olumsuz anormallik olduğu ifade edildi.


İklim çöküşü başladı


BM Genel Sekreteri António Guterres DMÖ’nün açıklamasında “Gezegenimiz, kayıtlara geçen en sıcak yaz olan bir kaynama mevsimini yeni atlattı. İklim çöküşü başladı. Bilim insanları uzun süredir fosil yakıt bağımlılığımızın nelere yol açacağı konusunda uyarıyordu. Yükselen sıcaklıklar, eylemde bir artış gerektirir. Liderlerin iklim çözümleri için baskıyı artırmaları gerekiyor. İklim kaosunun en kötüsünden hâlâ kaçınabiliriz ve kaybedecek bir dakikamız bile yok” ifadelerini kullandı.


Daha El Nino'nun etkisini görmedik bile


DMÖ genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas, sözlerinde bu yıl yaşanan sıra dışı iklim olaylarına ve sonucu olan orman yangınlarına dikkat çekerek “Bunların, genellikle El Nino’nun ısınma etkisini tam olarak görmeden ÖNCE gerçekleştiğini belirtmekte fayda var, (bu etkiler) genellikle (El Nino'nun) ikinci yılında gelişir” dedi.


#Dünya Meteoroloji Örgütü
#Birleşmiş Milletler
#El Nino
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