Dünya Ortak Evimiz: Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan kitabın tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı Turkuvaz Yayınlarından çıkan “Dünya Ortak Evimiz” kitabının tanıtımı programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bahçesinde yapıldı. Programa Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, lansmanı yapılan kitabın yazarları ve iklim elçisi öğrenciler katıldı.

Tanıtımı yapılan kitabın yazımında sanatçıların, sporcuların ve çevre aktivistlerinin yer aldığının altını çizen Emine Erdoğan, “’Dünya ortak evimiz’ dedik, onlar da, tabiatla dostluklarını kağıda döktüler. Tabiatın kendi lisanında söylediklerini tercüme ettiler. Kitaptaki her bir satırın yepyeni pencereler açacağına inanıyorum. Umarım o pencerelerden umut dolu bir dünyanın geleceğini seyrederiz.” dedi.

Dünya Ortak Evimiz

KİTAPTA KENDİ ‘ÇEVRE’ HİKAYESİNİ ANLATTI

Kitapta, kendi çevre hikayesinin yanı sıra Sıfır Atık Projesi’ni de anlattığını söyleyen Erdoğan, “İklim Değişikliği Paneli’nden çıkan sonuçlar son derece vahim. En önemli sonucu ise insanlık için kırmızı bir alarmın çaldığıydı. Deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi gibi önemli göstergeler sayılıyor. 2021 yılında bu göstergelerin rekor seviyeye ulaştığı tespit edilmiş. Üzülerek söylüyorum ki, rekor dediğimiz şey, başarının değil, içinde bulunduğumuz son derece ciddi durumun işaretleri.

2021’deki sıcaklık ortalaması, sanayi devri öncesi seviyenin 1.11 santigrat derece üzerinde. Okyanus ısınma oranı, son 20 yılda hızla artarken, sıcaklık her zamankinden daha derine tesir ediyor. Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bunu başarmak, insanların her zamankinden çok dayanışma içinde olmasına bağlı.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2023’te sıfır atığı tüm ülke genelinde yaygınlaştırma hedefleri olduklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da geçtiğimiz günlerde 2053’te net sıfır emisyon hedefini duyurduğunu hatırlatarak bu konuda çalıştıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından sergi alanını gezen Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumaşlarından yapılmış kendi portresi önünde fotoğraf çektirip gençlerle sohbet etti.

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