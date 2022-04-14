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Hayat Dünya Yetimler Günü bu sene dokuzuncu kez tüm İslam dünyasında idrak edilecek
AKTÜEL

Dünya Yetimler Günü bu sene dokuzuncu kez tüm İslam dünyasında idrak edilecek

İslam İşbirliği Teşkilatı, 2013 yılında Ramazan ayının 15.gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlediğini ilan etti. Dünya Yetimler Günü, bu sene dokuzuncu kez tüm İslam dünyasında idrak edilecek. Yetim çocuklarla “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliğinde bu yıl beşinci kez düzenlenerek Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı) bahçesinde kurulan iftar sofralarında oruç açılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Yetimler Günü bu sene dokuzuncu kez tüm İslam dünyasında idrak edilecek
Yetim Vakfı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 2013 yılında Ramazan ayının 15.gününü Dünya Yetimler Günü olarak belirlediğini ilan etti. İlk olarak 2014’te gündeme alınan Dünya Yetimler Günü, bu sene dokuzuncu kez tüm İslam dünyasında yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması ve çocukların yetim kalmaması için savaş, yoksulluk, hastalık ve insan eliyle gerçekleşen diğer afetlerin en aza indirilmesi amacıyla idrak edilecek.

Yetim çocuklarla “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliğinde bu yıl beşinci kez buluşulup arkasından Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı) bahçesinde kurulan iftar sofralarında oruç açılacak. Yetim yavrularımızın iştirak edeceği bu özel günde Türkiye ve dünya üzerindeki çocuklarımızla ilgili olarak “2022 -15 Ramazan Dünya Yetim Çocuklar Raporu” da açıklanacak.

RAMAZAN BEREKET YETİM EMANET

Dünyanın 30 ülkesinde faaliyet gösteren Yetim Vakfı, ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ve aile üyelerinin yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamak ve bu kaybın oluşturduğu psikolojik etkinin kişiler üzerindeki tesirini hafifletmek için çalışıyor; yetim yavrularımız ve ailelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştiriyor.

Bu yılda “Ramazan Bereket Yetim Emanet” sloganıyla ülkemizle birlikte 18 ülkeye gidilerek yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri gerçekleştirdi.

İFTARDA RENGARENK BALONLAR ÇOCUKLAR İÇİN UÇURULACAK

Yetim çocuklarımız, aileleri, gönüllü ve hayırseverlerin de iştirak edeceği programa, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlanacak. Programın devamında çocuklarımızla birlikte rengarenk balonlar gökyüzüne bırakılarak daha adil ve barış dolu bir dünya talebinde bulunulacak.


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