Hayat Dünyaca ünlü yıldız Michael Jacksonın balkondan sarkıttığı oğlunun son hali şaşırttı çıktı
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Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson’ın balkondan sarkıttığı oğlunun son hali şaşırttı çıktı

Geniş hayran kitlesine sahip dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson’ın bir zamanlar ‘balkondan sarkıttığı bebek’ olarak tanınan oğlu Blanket Jackson, iklim değişikliği ile ilgili mesaj vermek üzere, kardeşleriyle birlikte televizyon ekranında göründü.

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Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson’ın balkondan sarkıttığı oğlunun son hali şaşırttı çıktı
Blanket Jackson, iklim değişikliği ile ilgili mesaj vermek üzere, kardeşleriyle birlikte televizyon ekranında göründü.

'Bigi' adını kullanan 19 yaşındaki Blanket Jackson, babası Michael Jackson’ın 2009’daki ölümünün ardından kameraların ilgisinin dışında kalmayı başardı. Ancak bu defa, sosyal sorumluluk için kamuoyu önünde konuşmaktan çekinmedi.

NTV'nin haberine göre; 23 yaşındaki ablası Paris Jackson ve 24 yaşındaki ağabeyi Prince Michael Jackson ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere kamera karşısına geçen ve Blanket, “Hepimizin bunu bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sanırım yapmamız gereken bazı işler var ama bizim neslimiz bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor.” dedi.

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2015’TE ADINI DEĞİŞTİRDİ

Gerçek adı Prince Michael Jackson II olan, ancak Michael Jackson’ın bebekliğinde battaniyeye sarması nedeniyle ‘Blanket’ (Battaniye) adıyla anılmaya başlanan oğlu, 2015’te adını Bigi Jackson olarak değiştirdi.

Babası Michael Jackson öldüğünde 7 yaşında olan Bigi, kameralardan hep uzak durmaya çalışsa da kardeşleri, sosyal medya paylaşımlarıyla onunla ilgili bilgi vermekten çekinmedi.

  • Geçen yıl Paris Jackson, kardeşinin 18’inci yaş gününü Instagram paylaşımında duyurarak, “Kardeşim artık reşit oldu. İnanamıyorum. Bezini değiştirirdim. Yakışıklı, zeki, anlayışlı, komik ve kibar genç adamla gurur duyuyorum.” diye yazmıştı.
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