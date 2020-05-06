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Hayat Dünyada açlık krizi alarm veriyor 821 milyon insan her gece aç yatıyor
AKTÜEL

Dünyada açlık krizi alarm veriyor: 821 milyon insan her gece aç yatıyor

Yeryüzünde yaşanan krizlerden dolayı milyonlarca insan açlık sıkıntısı yaşıyor. Yeryüzü Doktorları yaşanan bu açlık krizine rakamlarla dikkat çekiyor. Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019 yılı raporuna göre; 821 milyon insan her gece aç yatıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre Çad, gıda güvensizliği yaşayan en kötü üçüncü ülke.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre Çad, gıda güvensizliği yaşayan en kötü üçüncü ülke.

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019 yılı raporuna göre; 821 milyon insan her gece aç yatıyor. Rapora göre bu rakamın yıllardır azaldığı söylense de tahminlere göre, dünya nüfusunun yüzde 9,2'si yani 700 milyondan fazlası 2018'de ciddi düzeyde gıda güvensizliğine maruz kaldı.

En büyük açlık krizi Orta Afrika'da

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verilerine göre, Orta Afrika Cumhuriyeti 2019 yılında en büyük açlık krizi yaşanan ülkesi olmuştur.

Dünya Bankası 2019 raporuna göre ise gıda güvensizliğinde Yemen ikinci sırada yer alıyor. 28 milyonluk nüfusun 17 milyonu açlık krizi ile karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre Çad da gıda güvensizliği yaşayan en kötü 3. ülkedir. Aynı rapora göre İnsani Gelişme Endeksine bakıldığında Çad, 189 ülkeden 186. sırada yer alıyor. Buna Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya’dan gelen mülteci akının neden olduğu söyleniyor.

Aileler sadece ağaçlardan yiyecek topluyor

Son zamanlarda Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenler binlerce insanın yanı sıra rakamlarla açlık virüsüne karşı dikkat çekmeyi hedeflediklerini ve dünya üzerindeki bu durum karşısında “Peki Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8 bin 220 Çocuk?” adlı bir kampanyaya çıktıklarını duyuran Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, şu şekilde konuştu:

“Dünyadaki bu veriler karşısında açlıkla mücadele etmek insani bir zorunluluktur. Bu rakamların gerçek hayattaki karşılığına bizler şahit olduk, herkesin de kampanyamız ile şahit olmasını istedik.

Örneğin, Çad’da bir yıl boyunca yaşamak için gerekli besin ihtiyacını sadece ağaçlardaki yiyeceklerden sağlayan ailelere, Nijer’de ek gıda bulunamadığı için bir deri bir kemik kalmış bebeklere şahit olduk. Bu durum karşısında da 2012 yılından beri beslenme sağlığı çalışmaları yapıyoruz. Şu anda Yemen, Çad ve Afganistan’da bulunan beslenme sağlığı merkezlerimizde malnutrisyonlu, yani yetersiz beslenme nedeniyle sağlığı bozulan insanları, özellikle savunmaya en muhtaç emzirme dönemindeki anne ve 5 yaş altı çocukları, özel tıbbi beslenme tedavisi altına alıyoruz.

İsrafın önüne geçilmeli

“Peki Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8.220 Çocuk?” adı ile yürüttüğümüz kampanyamız ile daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşmaya çalışıyoruz ama gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tek başına yeterli değil. Açlıkla mücadele politikalarına dair uzun vadeli ve etkin önlemler alınması gerekiyor, israfın önüne geçilmesi, açlık alarmı veren ülkelere karşı farkındalık oluşturulması gerekiyor.”

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