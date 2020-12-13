​Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan monolitlerin sırrı çözüldü

Dünyanın birçok yerine bırakılan monolitler kısa süre sonra kaldırıldı.

İlk olarak kasım ortasında ABD'nin Utah eyaletindeki bir çölde, daha sonra da Romanya , İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde görülen monolitlerin arkasında Netflix olduğu ortaya çıktı. Bulunduğu günden bu yana uzaylılarla ilişkilendirilen ve çeşitli komplo teorilerine konu olan parlak metal monolitlerin, dijital içerik platformu Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olarak dikildikleri anlaşıldı.

Konuyla ilgili YouTube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, monolitlerin dünyanın çeşitli yerlerine dikilmesinin sebebinin, Netflix’te yayınlanacak 'Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi' adlı komedi şovu tanıtımı olduğu ifade edildi.

Monolitlerin, videoyu çeken Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği öğrenildi.

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Bir görünüp bir kaybolmuşlardı: 'Bu uzaylıları gören olduysa lütfen iletişime geçsin'

Monolitlere, Kasım ve Aralık ayı boyunca çeşitli zamanlarda ABD’nin Utah ve Kaliforniya eyaletlerinde, Romanya'da, Kolombiya'da, İngiltere'de ve Hollanda'da farklı boyut ve renklerde rastlanmıştı. Monolitler daha sonra tek tek ortadan kaybolmuştu.

Yine Utah'da kaybolan bir başka monolitin ardından Arazi İdaresi Bürosu Başkanı, komplo teorilerine atıf yaparak Facebook'ta uzaylı fotoğrafları paylaşıp, ’27 Kasım gecesi bölgede bu fotoğrafta bulunan şüphelilerden birini gören olduysa lütfen yetkilerle iletişime geçsin” demişti.

New York Times'a da konu oldu

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Vatandaşların komplo teorilerinin yanı sıra ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) da, kaybolan Romanya monoliti için "Bu eser büyük ihtimalle bir sanat eseriydi ve kamuya açık bir alanda sergilenmesi kanunlara aykırı olduğu için el konuldu" iddiasında bulunmuştu.

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