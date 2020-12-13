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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Tarihi sikkeleri satamadan jandarmaya yakalandı

Tarihi sikkeleri arsayla takas etti ama zararlı çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan şahsı Ümraniye’deki iş yerine düzenlediği operasyonla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Aramalarda 877 adet bronz sikke ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Jandarma ekipleri şahsın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde 877 adet sikke ele geçirdi.
Jandarma ekipleri şahsın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde 877 adet sikke ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Ümraniye’de bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin Ümraniye’de iş yeri çalıştıran E.A. isimli şahısta olduğu tespit edildi. Şüpheli E.A. ve iş yerini takibe alan jandarma ekipleri, aracıyla iş yerine gelen E.A.yı yakalamak için baskın düzenledi.

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Jandarma ekiplerini fark eden E.A. elinde çanta ile kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Jandarma ekipleri şahsın kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde 877 adet sikke ele geçirdi.

E.A, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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Sikkeleri arsa karşılığı almış

Şüpheli E.A., jandarmadaki sorgusunda sikkeleri arsasını alan şahısların verdiğini, kendisinin de paraya ihtiyacı olduğu için sikkeleri satmaya çalıştığını ancak bu alışverişten zararlı çıktığını söyledi.

Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen sikkelerin “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Yunan (Helenistik) Dönemi’ne tarihlenen Pontus Bölgesi’nin çeşitli kentlerinde basılmış bronz sikkeler oldukları, tarihlendikleri dönem ve ait oldukları kentlere bakıldığında toplu buluntu niteliği taşıdıkları” belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.

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Yakalanan E.A. hakkında adli tahkikata başlanıldı. Jandarma ekiplerince arsası karşılığı sikkeleri E.A.’ya veren şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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