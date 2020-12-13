​7 yaşındaki kız çocuğu yaptığı bilekleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde yaşayan 7 yaşındaki Hayley Orlinsky, renkli lastik bilezikler yaparak kentte bulunan Ann ve Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'ne 20 bin dolar bağış topladı. Orlinsky tarafından toplanan bağışlar sayesinde hastanenin koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman alma ve bazı araştırma projelerine katkıda bulunma fırsatı sunduğu bildirildi.

ABD DIŞINDAKİ ÜLKELERDEN BİLE TALEP VAR

Orlinsky'nin annesi Lori Orlinsky, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Hayley'in hobi olarak yaptığı bilezikleri bir yardım kampanyasına dönüştürdüğünü ve bileziklerin ABD dışındaki ülkelerden bile alıcı bulduğunu söyledi.

"7 YAŞINDA BİR ÇOCUK İÇİN İNANILMAZ BİR MİKTAR"

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Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot da Hayley'in yardım kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından kampanyayı duyuran Lightfoot, Hayley'in yaptığı bileklikleri koluna takarak fotoğraf paylaştı. Öte yandan, hastanenin vakfının müdür yardımcısı Tracey McCusker, "20 bin dolar özellikle 7 yaşındaki bir çocuk için oldukça inanılmaz bir miktar. Bu tür bir bağış toplama çabası, hastanenin parayı çeşitli farklı şeyler için kullanmasına olanak tanıyor. Kovid-19'a gerçekten hızlı yanıt vermemiz gereken bir zamanda kesinlikle gerekliydi" dedi.

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