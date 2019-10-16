Dünyanın ilk romanı: Kayıp sayfalar Tokyo’da bir evden çıktı

Dünyanın ilk romanı dediğimiz zaman birçok kişinin aklına ilk olarak Don Kişot geliyor. Gerçek aslında öyle değil. Cervantes'in eserinden tam 6 yüzyıl önce 11. yüzyılda yazar Murasaki Şikibu tarafından kaleme alınan Genji’nin Hikayesi, dünya edebiyatının en eski romanı.

Şikibu, romanı yazdığı dönemde Japon sarayında nedimelik yaparken, romanında Genji, adında bir prensin hikayelerini anlatıyor. Genji yazarla aynı isme sahip Murasaki adında bir kadınla tanışıyor ve sonunda evleniyor.

Uzmanlar tarafından onaylandı

Dünyanın ilk romanı özelliğini taşıyan kitap hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kitabın bazı sayfaları bilindiği üzere kayıptı. Yeni gelişme ise el yazması kitap, eski bir derebeyin soyundan gelen bir kişinin Tokyo’daki evinde bulundu. Bulunan el yazmalarının orijinal olduğu uzmanlar tarafından onaylandı. El yazmasının 21,9 santimetre uzunluğunda ve 14,3 santimetre genişliğinde olduğu belirtilenler arasında.

Dünyanın en eski romanına dair merak edilen tüm bilgileri sizler için toparladık.

- Genji’nin Hikayesi'nin orijinal versiyonunun yok olduğu düşünülse de bazı yazarların hikayenin kopyasını çıkardığı söylentiler arasında.

- Roman Japon edebiyatının başyapıtı sayılıyor.

- Genji’nin Hikayesi, 54 bölümden ve 400 karakterden oluşuyor.

- Heian devrinde yaşayan ikinci prensin hayatı anlatılıyor.

- Statü gibi kavramların insanların hayatını nasıl mahkumiyete çevirdiğini de gösteriyor.

- Kitap, kötülüğün iyilikten daha gerçek olduğunu vurguluyor.

- Eserin 17. yüzyıldaki baskısının tamamı 1933’te Arthur Waley ve 1976’da Edward G. Seidensticker tarafından İngilizceye çevrilince Genji’nin Hikayeleri popülerlik kazanır.

Murasaki Şikibu’nun Günlüğü dilimize kazandırılmış olsa da dünyanın bilinen ilk romanı olan Genji’nin Hikâyeleri henüz Türkçe'de yok.





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