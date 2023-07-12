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Hayat

Düzceli Hidayet Teyze deprem bölgesi için minibüsünü bağışladı

Yıllar önce hayatını kaybeden anne ve babasının hayrına minibüsünü bağışlayan 85 yaşındaki Hidayet Demirağ'a ekipler tarafından plaket ve çiçek verildi.

13:25 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Bağışından dolayı Hidayet teyze'ye plaket verildi.

Bağışından dolayı Hidayet teyze'ye plaket verildi.

Deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, yardım yapmak için harekete geçti.

Bu isimlerden biri de Düzce'de yaşayan 85 yaşındaki Hidayet Demirağ. Demirağ, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yakınlarının enkazdan sağ çıkarılmasına şahit oldu.

Minibüsünü bağışladı

Asrın felaketinin ardından Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ne (DAKE) ulaştı. Yıllar önce hayatını kaybeden anne ve babası için minibüsü deprem bölgesi için bağışladı. Söz konusu minibüs, siren ve malzemelerin koyulacağı raflarla donatılarak arama kurtarma aracına dönüştürüldü.

"Hidayet Teyzemizin hayrı gerçekten güzel bir yere gitti"

Aracın, DAKE'nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmesinin ardından Demirağ'ın yaşadığı köye gelen AFAD Düzce İl Müdürü Ali Kartal ve DAKE gönüllüleri, plaket ve çiçek verdi. Kartal, burada yaptığı konuşmada, DAKE'nin her yaşanan afette AFAD'in yanında olduğunu belirterek "Son yaşanan sel felaketinde de sürekli teyakkuz halinde beklediler ve arama kurtarma faaliyetlere katıldılar. Hidayet Teyzemizin hayrı gerçekten güzel bir yere gitti." ifadelerini kullandı. DAKE gönüllüleri de yaşlı kadının elini öperek helallik istedi.

#Hidayet Demirağ
#Düzce
#AFAD
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