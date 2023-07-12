Düzceli Hidayet Teyze deprem bölgesi için minibüsünü bağışladı

Deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, yardım yapmak için harekete geçti.

Bu isimlerden biri de Düzce'de yaşayan 85 yaşındaki Hidayet Demirağ. Demirağ, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yakınlarının enkazdan sağ çıkarılmasına şahit oldu.

Minibüsünü bağışladı

Asrın felaketinin ardından Düzce Arama Kurtarma Ekibi'ne (DAKE) ulaştı. Yıllar önce hayatını kaybeden anne ve babası için minibüsü deprem bölgesi için bağışladı. Söz konusu minibüs, siren ve malzemelerin koyulacağı raflarla donatılarak arama kurtarma aracına dönüştürüldü.

"Hidayet Teyzemizin hayrı gerçekten güzel bir yere gitti"