Edirne Muradiye Mevlevihanesi ayağa kaldırılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, asırlar boyunca Mevlevi geleneğinin yaşatıldığı Muradiye Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılmasından dolayı onur ve gurur duyduklarını söyledi. Edirne'nin anlamlı bir gün yaşadığını belirten Vali Sezer, "Edirne yalnızca bir şehir değil, medeniyetlerimizin, irfanımızın ve ruh dünyamızın derin izlerini taşıyan bir kültür başkentidir." dedi. Sezer, 2. Murat tarafından yaptırılan Mevlevihane'nin 500 yıla yakın kente ve Balkanlar'a hizmet ettiğini dile getirdi.

Ecdadın emanetine sahip çıkmak ve geçmişi anlayıp geleceğe taşımak hedefiyle Mevlevihane'nin ayağa kaldırıldığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Burası sadece bir ibadethane değil aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim ocağıdır. Bu mekanda yeniden ney sesleri yükselecek, gençlerimiz sema ile tanışacak, aşk ve irfan ile yoğurulacak. Mevlana'nın 'Gel ne olursan ol yine gel' çağrısı Edirne'de ve tüm gönül coğrafyamızda yankılanacak.

Çinileri, mimarisi ve huzur veren atmosferiyle Osmanlı'nın Edirne'ye bıraktığı eşsiz izlerden biri olan Muradiye Camisi'nin hemen yanı başında yükselen bu Mevlevihane hem Edirne'nin hem de tüm Balkanlar'ın manevi hafızasında önemli bir yer edinmiştir, bundan sonra da aynı şekilde iz bırakacaktır."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Muradiye Mevlevihanesi'nin Osmanlı'nın manevi atmosferi ve kültürel mirasını asırlar boyunca taşıdığını ifade etti.

Mevlevihanelerin sadece ibadethane değil, insani değerlerin, bilimin ve sanatın merkezi olduğunu vurgulayan Aksal, "İnşallah yapılacak ihya çalışmasıyla Muradiye Mevlevihanesi yeniden Edirne, Balkanlar ve ülkemizin ilim, bilim ve sanatın merkezi olacaktır." diye konuştu.







