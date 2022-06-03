Hayat EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek
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EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek

Alanında uzman 4 firmanın geliştirdiği deprem erken uyarı sistemi EDIS, sarsıntıları dakikalar öncesinde haber verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek
EDIS deprem erken uyarı sistemi

Marmara Bölgesi için en yüksek bütçeli yatırım ve en büyük teknolojik gelişme olan yerli ve yabancı 4 firmanın bir araya gelerek kurduğu “EDIS” (Acil Afet Bilgi Sistemleri) Türkiye’de talep rekoru kırdı. AFAD, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve akademisyenin desteklediği EDIS, hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

  • Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kongre Merkezi’nde düzenlenen lansmanda konuşan EDIS kurucu ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, “EDIS ile deprem sarsıntılarının yerleşim yerlerine gelişini beklemeden, depremi oluşum anında yakalayarak deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak saniyeler, bazen dakikalar öncesinde fazladan bir zaman kazandırmak artık mümkün” dedi.

DÜNYADA BİR İLK

EDIS, geleneksel erken uyarı sistemlerinden farklı olarak, deprem merkezine en yakın noktalara yerleştirilen cihazlarla depremi hesaplama süresini minimuma indiriyor. Apti, Sentez, Hubbox ve Seicmic Al gibi alanında uzman dört firmanın bilgi birikimi ve tecrübelerini birleştirdiği EDIS, dünyada bir ilk niteliğinde.

UCUZ OLACAK

  • İnsanların bulunduğu binadan ayrılırken EDIS’ın yapay zekasının binayı depreme hazır hale getirecek sinyali ilettiğini söyleyen Erişen, “Bina içerisinde gerekli bağlantılar da yapılarak alınan sinyal ile binalar ikincil afetleri önlemek için asansörü en yakın katta sabitleyecek. Yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazları ve doğal gazı kapatabilecek. Bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye işlemlerini kolaylaştıracak.” şeklinde konuştu.

EDIS Teknoloji Departmanı Başkanı Süleyman Tunç, “Normalde kurulan erken uyarı sistemleri, ya devletler için ya da firmalar için çok pahalı sistemler. Oluşturduğumuz erken uyarı sistemi, maliyetleri en aza indirerek sistemi halkla buluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Fatih Alemdar ise “Birçok üniversiteden akademisyenimiz bu projeyi 5 yıl ilmek ilmek işledik.” dedi.

Arşiv
Arşiv

İzmir depremini 24 saniye önce gördük

Sistemin 3 yıldır test edildiğini bildiren Erişen, “Muğla’da yaklaşık 14 ay sürdü testlerimiz. Ardından sistemi İzmir’e kurduk. Mesela İzmir depreminin öncesinde biz görmüştük, şiddetini de biliyorduk. (Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki) İzmir depremini, 23-24 saniye önce tespit etmiştik.” dedi.

Depremi saniyeler öncesinde bilen sistem Türkiye'ye tanıtıldı
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Google, geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ne ilişkin detayları çevrimiçi basın toplantısı ile açıkladı.
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Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.<br><br>Toplantıda konuşan Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, Android Deprem Uyarı Sistemi’nin detaylarını anlattı.
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Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Spooner, sistemin, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıktığını kaydetti.
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Türkiye'nin, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Spooner, \"Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor.\" diye konuştu.
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ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ <br><br>Toplantıda sistemle ilgili verilen bilgilere göre, Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarını uyarıyor. <br><br>Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
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<br>Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.<br><br>Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.
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Verilen bilgiye göre ayrıca, yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD’ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabilecek.
Depremi saniyeler öncesinde bilen sistem Türkiye'ye tanıtıldı
Google, deprem uyarı sistemini Türkiye'de tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada Android Deprem Uyarı Sistemi'nin AFAD'a ekleneceği belirtildi. Sistem depremleri önceden tespit edip uyarı mesajı gönderiyor.
6.2'lik depremi bildi: Telefonlara uyarı mesajı geldi
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Deprem artık önlem alınamaz ve beklenmedik bir facia olmaktan çıkıyor.
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Milliyet'te yer alan İngiliz Guardian'ın haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yönetilen bir erken uyarı sistemi, yer sallanmaya başlamadan önce uyarılar gönderdi ve seyrek nüfuslu bölgede yaşayanlara siper almaları için hayati bir zaman tanıdı. Deprem, San Francisco'nun yaklaşık 350 kilometre kuzey batısındaki Humboldt ilçesinde ciddi sarsıntıya neden oldu ancak minimum hasar verdi ve yetkililer, bunun uyarı sisteminin mükemmel bir testi olduğunu söyledi.
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Sakinler arasında korkuya sebep olan sarsıntı, ShakeAlert olarak bilinen sistemin batı kıyısı boyunca resmen kullanıma sunulmasından bu yana meydana gelen en büyük depremdi.
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USGS'den ShakeAlert koordinatörü Robert de Groot, \"İnsanlardan, sallantıyı hissetmeden önce 10 saniyeye kadar uyarı aldıklarına dair bazı raporlar aldık. Bu oldukça iyi\" dedi.
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SANİYELER İÇİNDE ULAŞIYOR, ÇEŞİTLİ TALİMATLAR VERİYOR <br>ShakeAlert, kablosuz acil durum uyarı sistemleri ve Google tarafından desteklenen Android işletim sistemi dahil olmak üzere bir dizi uygulama aracılığıyla uyarılar yayınlıyor. USGS sensörleri tarafından sağlanan bilgilerden bir veri paketi oluşturuluyor ve saniyeler içinde telefonlarda görünüyor.
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Hali hazırda uyarı sağlayan bazı uygulamalar var ancak telefonlarında uygulama olmayan bazı kişilere bile bilgi ulaştırılabildi. Uygulamayı kullanan kişilere beklemeleri, kaçmaları veya siper almaları gibi talimatlar gidiyor. Bunu yapmak için fazladan zamana sahip olmak, hayat kurtarabilir.
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Son deprem, bilim insanlarına ve sistem operatörlerine ShakeAlert'i test etme ve iyileştirme fırsatı verdi, böylece bir sonraki büyük deprem meydana geldiğinde uygulama daha da iyi olacak.
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De Groot şunları söyledi: \"Mümkün olduğunca çok simülasyon ve test yapabiliriz ancak en fazla bilgiyi, gerçek depremlerden öğreneceğiz. Gerçek depremler, bize sistemi kullanma ve insanları uyarmak için daha iyi bir iş çıkarma şansı veriyor.\"
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25 BİN KİŞİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİSSETTİ <br>Deprem öğle saatlerinden hemen sonra meydana geldi ve merkez sahilin açıklarında, 1000'den az kişiye ev sahipliği yapan Petrolia adlı küçük bir kasabanın yakınını salladı. En yakın kalabalık nüfuslu Eureka, yaklaşık 75 kilometre kuzeyde bulunuyor.
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USGS'ye göre bu depremi yaklaşık 25 bin kişi güçlü veya çok güçlü şekilde hissetti ancak Sacramento ve San Francisco Körfez Bölgesi gibi uzak yerlerdeki sakinler de sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi.
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1993 YILINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ<br>Humboldt ilçesi şerifinin acil servis ofisi, kaya kaymaları nedeniyle birkaç yol kapalı olmasına rağmen herhangi bir tahliye emri vermedi. ABD Jeolojik Araştırması, ekonomik kayıpların 10 milyon dolardan az olduğunu ve ölüm olmadığını tahmin ediyor.
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Fotoğraflar, parçalanmış mağaza pencerelerini, mağaza koridorlarına düşen kırık şişeleri ve ticari bir binanın tavanından düşen fayansları gösteriyordu. USGS'ye göre, bölge en son 1993'te bir kişinin öldüğü benzer büyüklükte bir deprem yaşadı.
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Petrolia General Store'un müdürü Jane Dexter, San Francisco Chronicle'a gürültü ve sallanmanın yaklaşık 20 saniye sürdüğünü söyledi. Mağazada raflardan düşen cam şişeler patlayarak yere düştü, ancak Dexter, kimsenin yaralanmadığını söyledi.
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DÜZİNELERCE ARTÇI SARSINTI <br>USGS'ye göre Pazartesi ve Salı günleri arasında büyüklükleri 2,6 ile 4,5 arasında değişen düzinelerce artçı sarsıntı yaşandı. Deprem kıyıdan kaynaklansa da, bir tsunamiyi tetiklemedi ve Ulusal Hava Servisi bir tehdidin olmadığını açıkladı.
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Yetkililer, uyarı sistemi gelişse de, batı kıyısındaki depreme meyilli bölgelerin sakinleri ve ziyaretçileri için depreme hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
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De Groot, \"Herkesin acil deprem çantası, önemli belgelerinin kopyaları ve evdeki her kişi için bol miktarda şişe suyu olmalıdır. ShakeAlert, yalnızca kendilerini güvende tutmak için kullanacakları ekstra bir araçtır\" dedi.
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6.2'lik depremi bildi: Telefonlara uyarı mesajı geldi
12 Aralık Pazartesi günü Kuzey California sahilinde 6,2 büyüklüğündeki bir depremden hemen önce, yaklaşık yarım milyon telefon vızıldamaya başladı. ABD'de test edilen devrim niteliğindeki deprem uyarı sistemi, milyonlarca hayatı kurtarabilir.

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