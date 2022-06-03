EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek

Marmara Bölgesi için en yüksek bütçeli yatırım ve en büyük teknolojik gelişme olan yerli ve yabancı 4 firmanın bir araya gelerek kurduğu “EDIS” (Acil Afet Bilgi Sistemleri) Türkiye’de talep rekoru kırdı. AFAD, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve akademisyenin desteklediği EDIS, hayat kurtarmaya hazırlanıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kongre Merkezi’nde düzenlenen lansmanda konuşan EDIS kurucu ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, “EDIS ile deprem sarsıntılarının yerleşim yerlerine gelişini beklemeden, depremi oluşum anında yakalayarak deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak saniyeler, bazen dakikalar öncesinde fazladan bir zaman kazandırmak artık mümkün” dedi.
DÜNYADA BİR İLK
EDIS, geleneksel erken uyarı sistemlerinden farklı olarak, deprem merkezine en yakın noktalara yerleştirilen cihazlarla depremi hesaplama süresini minimuma indiriyor. Apti, Sentez, Hubbox ve Seicmic Al gibi alanında uzman dört firmanın bilgi birikimi ve tecrübelerini birleştirdiği EDIS, dünyada bir ilk niteliğinde.
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UCUZ OLACAK
İnsanların bulunduğu binadan ayrılırken EDIS’ın yapay zekasının binayı depreme hazır hale getirecek sinyali ilettiğini söyleyen Erişen, “Bina içerisinde gerekli bağlantılar da yapılarak alınan sinyal ile binalar ikincil afetleri önlemek için asansörü en yakın katta sabitleyecek. Yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazları ve doğal gazı kapatabilecek. Bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye işlemlerini kolaylaştıracak.” şeklinde konuştu.
EDIS Teknoloji Departmanı Başkanı Süleyman Tunç, “Normalde kurulan erken uyarı sistemleri, ya devletler için ya da firmalar için çok pahalı sistemler. Oluşturduğumuz erken uyarı sistemi, maliyetleri en aza indirerek sistemi halkla buluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Fatih Alemdar ise “Birçok üniversiteden akademisyenimiz bu projeyi 5 yıl ilmek ilmek işledik.” dedi.
İzmir depremini 24 saniye önce gördük
Sistemin 3 yıldır test edildiğini bildiren Erişen, “Muğla’da yaklaşık 14 ay sürdü testlerimiz. Ardından sistemi İzmir’e kurduk. Mesela İzmir depreminin öncesinde biz görmüştük, şiddetini de biliyorduk. (Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki) İzmir depremini, 23-24 saniye önce tespit etmiştik.” dedi.