EDIS depremi dakikalar öncesinden haber verecek

Marmara Bölgesi için en yüksek bütçeli yatırım ve en büyük teknolojik gelişme olan yerli ve yabancı 4 firmanın bir araya gelerek kurduğu “EDIS” (Acil Afet Bilgi Sistemleri) Türkiye’de talep rekoru kırdı. AFAD, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve akademisyenin desteklediği EDIS, hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kongre Merkezi’nde düzenlenen lansmanda konuşan EDIS kurucu ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, “EDIS ile deprem sarsıntılarının yerleşim yerlerine gelişini beklemeden, depremi oluşum anında yakalayarak deprem kaynağının uzaklığına bağlı olarak saniyeler, bazen dakikalar öncesinde fazladan bir zaman kazandırmak artık mümkün” dedi.

DÜNYADA BİR İLK

EDIS, geleneksel erken uyarı sistemlerinden farklı olarak, deprem merkezine en yakın noktalara yerleştirilen cihazlarla depremi hesaplama süresini minimuma indiriyor. Apti, Sentez, Hubbox ve Seicmic Al gibi alanında uzman dört firmanın bilgi birikimi ve tecrübelerini birleştirdiği EDIS, dünyada bir ilk niteliğinde.

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UCUZ OLACAK

İnsanların bulunduğu binadan ayrılırken EDIS’ın yapay zekasının binayı depreme hazır hale getirecek sinyali ilettiğini söyleyen Erişen, “Bina içerisinde gerekli bağlantılar da yapılarak alınan sinyal ile binalar ikincil afetleri önlemek için asansörü en yakın katta sabitleyecek. Yangın ve patlama risklerine karşı elektrikle çalışan cihazları ve doğal gazı kapatabilecek. Bina çıkışlarında bulunan kapılar ve bariyerleri, elektronik geçişleri açık hale getirerek tahliye işlemlerini kolaylaştıracak.” şeklinde konuştu.

EDIS Teknoloji Departmanı Başkanı Süleyman Tunç, “Normalde kurulan erken uyarı sistemleri, ya devletler için ya da firmalar için çok pahalı sistemler. Oluşturduğumuz erken uyarı sistemi, maliyetleri en aza indirerek sistemi halkla buluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Fatih Alemdar ise “Birçok üniversiteden akademisyenimiz bu projeyi 5 yıl ilmek ilmek işledik.” dedi.

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İzmir depremini 24 saniye önce gördük

Sistemin 3 yıldır test edildiğini bildiren Erişen, “Muğla’da yaklaşık 14 ay sürdü testlerimiz. Ardından sistemi İzmir’e kurduk. Mesela İzmir depreminin öncesinde biz görmüştük, şiddetini de biliyorduk. (Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki) İzmir depremini, 23-24 saniye önce tespit etmiştik.” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Google, geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ne ilişkin detayları çevrimiçi basın toplantısı ile açıkladı. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.<br><br>Toplantıda konuşan Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, Android Deprem Uyarı Sistemi’nin detaylarını anlattı. Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Spooner, sistemin, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'nin, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Spooner, \"Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor.\" diye konuştu. ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ <br><br>Toplantıda sistemle ilgili verilen bilgilere göre, Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarını uyarıyor. <br><br>Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. <br>Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor.<br><br>Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor. Verilen bilgiye göre ayrıca, yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD’ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabilecek. Depremi saniyeler öncesinde bilen sistem Türkiye'ye tanıtıldı Google, deprem uyarı sistemini Türkiye'de tanıttı. Şirketin yaptığı açıklamada Android Deprem Uyarı Sistemi'nin AFAD'a ekleneceği belirtildi. Sistem depremleri önceden tespit edip uyarı mesajı gönderiyor. BiP'te paylaş

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