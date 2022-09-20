Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bir asrı deviren asker arkadaşları 70 yıl sonra özlem giderdi

Sakarya'da 100 yaşına giren 3 asker arkadaşı, mahalle muhtarlarının girişimiyle bir araya gelerek anılarını tazeledi. Hasret gideren asker arkadaşları, 'Ölmeden önce görüştük ya bu bize yeter.' diyerek duygu dolu anlar yaşadı.