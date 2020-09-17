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Hayat Ekolojik bir cennet olacaktı ama felaketle sonuçlandı Bitkiler balkonları yuttu, sivrisinekler evleri istila etti
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​Ekolojik bir cennet olacaktı ama felaketle sonuçlandı: Bitkiler balkonları yuttu, sivrisinekler evleri istila etti

Ekolojik bir cennet olacaktı ama felaketle sonuçlandı: Bitkiler balkonları yuttu, sivrisinekler evleri istila etti

Çin'de apartman bloklarında inşa edilen orman, felakete dönüştü. Bitkiler balkonları yuttu, sivrisinekler evleri istila etti. Ekolojik bir cenneti andırması amaçlanan siteye sadece 10 ailenin taşındı. 8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: AFP / Çin'in Güneybatı eyaleti Siçuan'da bulunan bir ekolojik site.
Fotoğraf: AFP / Çin'in Güneybatı eyaleti Siçuan'da bulunan bir ekolojik site.

Mmodern bir eko-cennete benzemesi amaçlanırken kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine dönüşen Çin’de bir megakentte hayata geçirilen deneysel bir yeşil konut projesi, felaketle sonuçlandı.

Apartman sakinlerine her balkonda bakımlı bahçelerin bulunduğu “dikey bir ormanda” yaşama fırsatı sunan proje doğrultusunda 826 dairenin tamamı bu yıl Nisan ayında satılmıştı.

Fakat konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Sivrisinekler de bu bitkileri çok seviyor.

Ekolojik mimari değil geleneksel yapı
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Ekolojik mimari değil geleneksel yapı

8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı

Çengdu şehrindeki Qiyi Orman Bahçesi’ne sadece bir avuç ailenin taşındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısında başlanan proje 2018’de inşa edildi ve her balkon, bitkilerin büyümesi için yeterli alan bulunacak şekilde tasarlandı.

Onlarla ilgilenecek kiracılar henüz taşınmadan 8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı. AFP’nin haberine göre bitkiler, ihmal edilen bazı balkonları dallarıyla tamamen yuttu.

Mimaride özümüze geri dönelim
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Sadece 10 aile taşındı

Çin devletine bağlı yayın kuruluşlarından Global Times’ta, siteye sadece 10 ailenin taşıdığı ifade edildi.

Yeni gözde prefabrik ve küçük ahşap evler: Koronavirüs salgını ilgiyi artırdı
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Sakarya'da eşiyle birlikte kurduğu şirkette tiny house olarak tabir edilen küçük evler üreten Yusuf Yılmaz, küçük ev akımının aslında geçen seneden bu yana Türkiye'de ilgi görmeye başladığını fakat koronavirüs salgını sonrası talebin ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, “Şu anda talep çok, bununla ilgili günde yaklaşık 30 telefon alıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden ama genellikle Ege, Muğla, Fethiye, İstanbul bölgesinde Şile tarafı ve Kırklareli tarafından sipariş alıyoruz” dedi.
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Yusuf Yılmaz, minimal ve doğa içinde, ekolojik bir yaşantı sunduğu için tercih edilen küçük evlerin yaygınlaşmasında koronavirüsün yanı sıra Amerikan yapımı belgeseller ve İnstagram gibi sosyal medya mecralarının da etkili olduğunu, bu mecralardaki yayınların insanlarda doğa içinde yaşamı özendirdiğini söyledi.
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Bu tür evlerde yaşamın 36 metrekareden başladığını belirten Yılmaz, “Bunlar, çekirdek bir aile için, anne baba ve bir çocuğun rahatlıkla kalabileceği bir ev. İçerisinde bir evde olması gereken her şey var. Mutfak gereçleri, buzdolabından tutun çamaşır makinesine, bulaşık makinesinden fırına her şeyi içine yerleştiriyoruz” diye konuştu.
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Anlaşma sağlandıktan sonra bir evi 40 günde yaşamaya hazır hale getirdiklerini ve teslim ettiklerini belirten Yılmaz, bu evlerin O2 belgesi alınarak istenen yere taşınabileceğini söyledi.
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Evlerde Türkiye'deki mevsim şartlarına uzun yıllar dayanabilecek ithal Sibirya çamı kullandıklarını anlatan Yusuf Yılmaz, “Babadan, dededen marangozuz biz. Bunlar tamamen elde yapılıyor, fabrikasyon hiçbir şey yok. Mutfak dolaplarından penceresine, çatısına kadar her şey tamamen bizim elimizden geçiyor. Tamamı yüzde yüz ağaçtır” ifadelerini kullandı.
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Yılmaz, küçük evlerin deprem açısından da güvenli olduğunu, temel dahil evlerde beton kullanmadıklarını söyledi. Kullandıkları malzemenin haşerata karşı ilaçlandığını anlatan Yılmaz, düzenli bakımları yapılması halinde bu evlerin en az 35 yıl rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi. Yusuf Yılmaz, kendilerinin tavsiye ettikleri ürünlerin kullanılması durumunda 36 metrekare bir küçük evin 105 bin TL'ye mal olduğunu ifade etti.
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İstanbul Pendik'te prefabrik, çelik ve konteyner yaşam evleri üreten Levent Songelen de salgın sonrasında satışların geçen seneye göre artış gösterdiğini belirterek, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her yerinden telefon alıyoruz. İnsanlar şehir dışındaki arsalarına ev yaptırmak için bilgi ve fiyat talebinde bulunuyorlar dedi.
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85 metrekare prefabrik bir evin 46 bin 500 TL'ye satıldığını anlatan Songelen, kurulum süreciyle ilgili şunları söyledi: “Müşterimize imalattan önce beton planı vermiş oluyorum. Müşterimiz su basman tabir ettiğimiz işi yapana kadar biz malzemeyi çıkarmış oluyoruz. 80 metrekare bir evin fabrikadan çıkışı beş gündür. Nakliyesi de müşteriye ait oluyor. Geriye kalan vitrifiye malzemeleri, kapı, doğrama, cam, dış panelleri bunlar da fiyatın içerisinde oluyor. Müşterimiz betonu döktükten sonra geri kalanın yüzde 80'ini biz yapmış oluyoruz. Müşterimiz içine parke, mutfak dolaplarını koyup, istediği gibi betonarme evlerde yaptığı gibi dizaynını yapıp oturabiliyor. 85 metrekare evin boyası dahil montajı 5-6 günde bitmiş oluyor.” Sattıkları evler için kullandıkları bu malzemelerle hastaneler, okullar yapıldığını ifade eden Songelen, bakım için evin dışının 2-3 yılda bir düzenli boyanmasının yeterli olduğunu anlattı.
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Levent Songelen, prefabrik evlerde talep artışıyla birlikte bazı firmaların fahiş fiyatlarla ürün sattıklarına da değinerek, “Bunu fırsata çevirip, 'benim malzemem güzel' deyip daha pahalıya satan firmalar da var. Ama gerek yok, çünkü prefabrikler de yüzde 90 oranında sistem aynıdır. Ama dediğim gibi talep arttığında fiyatları da arttırıyorlar” uyarısında bulundu.
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