​Ekolojik bir cennet olacaktı ama felaketle sonuçlandı: Bitkiler balkonları yuttu, sivrisinekler evleri istila etti

Mmodern bir eko-cennete benzemesi amaçlanırken kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine dönüşen Çin’de bir megakentte hayata geçirilen deneysel bir yeşil konut projesi, felaketle sonuçlandı.

Apartman sakinlerine her balkonda bakımlı bahçelerin bulunduğu “dikey bir ormanda” yaşama fırsatı sunan proje doğrultusunda 826 dairenin tamamı bu yıl Nisan ayında satılmıştı.

Fakat konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Sivrisinekler de bu bitkileri çok seviyor.

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8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı

Çengdu şehrindeki Qiyi Orman Bahçesi’ne sadece bir avuç ailenin taşındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısında başlanan proje 2018’de inşa edildi ve her balkon, bitkilerin büyümesi için yeterli alan bulunacak şekilde tasarlandı.

Onlarla ilgilenecek kiracılar henüz taşınmadan 8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı. AFP’nin haberine göre bitkiler, ihmal edilen bazı balkonları dallarıyla tamamen yuttu.

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Sadece 10 aile taşındı

Çin devletine bağlı yayın kuruluşlarından Global Times’ta, siteye sadece 10 ailenin taşıdığı ifade edildi.