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Emine Erdoğan da Selin Şekerci'yi affetti​

Emine Erdoğan da Selin Şekerci'yi affetti

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Selin Şekerci'ye açtığı davada şikayetini geri çekmişti. Bugün ise Emine Erdoğan benzer bir dava için şikayetinden vazgeçti. Twitter'dan hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Selin Şekerci, "Attığım tweet'te hakaret yoktur. Bir liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalidir. Ben bunu kastetmiştim dedi.

Haber MerkeziAA
Selin Şekerci, Emine Erdoğan'a Twitter üzerinden yazdıkları nedeniyle hakim karşısına çıktı.
Selin Şekerci, Emine Erdoğan'a Twitter üzerinden yazdıkları nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya paylaşım hesabındaki paylaşımıyla hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı.
Selin Şekerci hakaret kastı olmadığını söyledi. Mahkeme, şikayetçi Emine Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi.

'Bir liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalidir'

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Selin Şekerci, "Attığım tweet'te hakaret yoktur. Bir liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalidir. Ben bunu kastetmiştim" dedi. Hakim, şikayetçinin 7 Kasım 2017'de dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine hükmetti.

Sosyal medyadan özür dilemişti

Oyuncu Selin Şekerci, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" diyerek özür dilemişti.

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine yönelik sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hakaret eden Selin Şekerci'yi affetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine hakaret eden Selin Şekerci'yi affetti

Selin Şekerci'den Emine Erdoğan'a özür mesajı
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Selin Şekerci'den Emine Erdoğan'a özür mesajı

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