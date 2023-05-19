Emine Erdoğan sanatseverleri İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 4 Mayıs'tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatseverleri İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne davet etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 4 Mayıs'ta Beyoğlu'ndaki yeni binasında hizmete başlayan İstanbul Modern'i bugün ziyaret etmişti.
Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de katılmıştı.