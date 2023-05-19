Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve sanatta dev adımlar attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Bu uluslararası niteli olan müze, Galataport ile bütünleşen yapı ortaya koyuyor. Tüm milletimizin 19 mayıs Atatürk anma bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm fertlerini saygı ile anıyorum.





Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Gelecek nesillerimize güçlü Türkiye bırakmak istiyoruz. İhracatı, turizmi 3 kat 5 kat artırmak bunun hazırlığıydı. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Ülkemize ve milletimize yakışır bir özgüven ile kutlayacağız. İstanbul başkanlığını devraldığımız günleri hatırlıyorum Osmanlı’dan kalma eserlerin çoğu tahrip edilmişti.





Şehrin sadece su ulaşım gibi sorunlarını çözmekle kalmadık güçlü bir kültür sanat adımlarını attık. Bunlardan en önemlisi haliç kongre merkezidir. Orada mezbahalar vardı ve burayı Haliç Kongre Merkezi’ne dönüştürdük. Ülke geneline yaydığımız bu hassasiyeti engellere rağmen kaybetmedik. Atatürk Merkezi binasının daha iyisini yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini hatırlatın. aynı şekilde Muhsin Ertuğrul tiyatrosunu yıkıyor daha güzelini yapacağız dediğimizde neler yaptıklarını hatırlayın.





AKM'yi yaptık ki İstanbul'un en büyük kongre merkezi oldu burası. İçinde bulunduğumuz şu bölge,sahli andrepolar ile dolu ve işe yaramaz halde idi. Eczacıbaşı ailesi bu işi kararlı bir şekilde ele aldı. 4 nolu andrepo müzeye dönüştü. 2. etaba da girilince İstanbul moderni görmüş olduk. bunla da dünya İstanbul'u farklı şekilde tanıyacaktır. Yeni bir renk olan kültür merkezlerine çıkartılan zorlukları da hatırlayalım. Rami kışlası bunlardan biri. Millet kütüphanesinden sonra en büyük kütüphane oldu. Nasip olursa bugün rami kışlasında gençlerle bir araya geleceğim.





Her türlü zorluğu aşıp bugünlere geldik. Kültür ve sanat alanında her türlü eseri teşvik ediyoruz. Sanatımıza katkı veren herkese destek olmayı görev telakki ediyoruz. Kuşatıcı yaklaşımla hareket ediyoruz. Resmi ideoloji tarafından yasaklanan kim varsa hepsine kucak açtık. Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden vatandaşlık veren biz olduk.





Cumhurbaşkanlığı büyük ödüllerimiz ile kültür sanat insanlarımıza sahip çıkıyoruz. Kültür sanat dünyamızın fiziki alt yapısını güçlendiriyoruz. Milletimiz kazandırdığımız bu değerleri görüyor ve takdir ediyor. Ülkemizin her yerinde bu örnekleri gördük. Göbeklitepe bunlardan bir tanesi. 165 müzeyi mevcut yerinde restorasyon ile yeniledik. 59 yeni müzeyi ilk kez ziyarete açarken 23 müzemizi yaptık. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar varana dönmesi için yoğun çaba sarf ettik. Çalışmalar neticesinde 12 bin eseri ait olduğu topraklarla kavuşturduk. Her alanda sanatın ve sanatçının yanında olmayı görev addediyoruz.

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