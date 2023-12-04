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Hayat

Emine Erdoğan: Suyumuz kaybolmasın geleceğimiz yok olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' mesajında, "Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın" ifadelerini kullandı.

12:39 - 4/12/2023 Pazartesi
DHA
Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı etiketleyerek, "Su Verimliliği Seferberliğinin öncelikli hedefi, içme suyu temin ve dağıtım aşamalarında oluşan su kaybını önlemek. Seferberlik ışığında, fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması ile kontrolsüz su tüketiminin önüne geçilmesi için çok yönlü uygulamalar hayata geçirildi. Şüphesiz yerel yönetimlerimizle beraber bireysel düzeyde alınacak her tedbirin de hayati olduğunu unutmayalım. Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın” ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü
#Tarım ve Orman Bakanlığı
41 dakika önce
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