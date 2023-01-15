Hayat Emine Erdoğan Twitterdan paylaştı Hediyen beni çok mutlu etti
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Emine Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Hediyen beni çok mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen Atahan'ı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak tebrik etti.

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Haber Merkezi AA
Emine Erdoğan Twitterdan paylaştı: Hediyen beni çok mutlu etti
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen çocuğu Sosyal Medya hesabından tebrik etti.

'Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim'

Hediyeyi gönderen minik Atahan yazdığı mektupta, “Sizin başlatmış olduğunuz sıfır atık projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim” ifadeleri ile içerisinde kendi fotoğrafı olan bir fotoğraf çerçevesi paylaştı.
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