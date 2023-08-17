Emine Erdoğan'dan Hindistan'daki tıp kongresine video mesaj

"İnsanlığın şifa birikimini, yalnızca modern tıp tükendiğinde başvurulacak adeta son çare gibi algılamaktan vazgeçmenin büyük bir aydınlanma olduğu aşikar. Bin yılların doğal reçetelerini, zamanın testinden geçmiş bir miras olarak gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğu kanaatindeyim"