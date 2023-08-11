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Türkiye'nin örnek ülke olduğunu söyleyen Emine Erdoğan'dan 'deniz kaplumbağası' paylaşımı: Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin bu konuda örnek bir ülke olduğunu, alınan tedbirlerle kaplumbağalara güvenli bir yuva olmaya devam ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

18:28 . 11/08/2023 Cuma
AA
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin deniz kaplumbağaları için alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından deniz kaplumbağalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek. Kaplumbağaları koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olan Türkiye, ne mutlu ki, alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ediyor. Dünya ortak evimiz. Bu bilinçle, el birliği ile kaplumbağaların yaşam alanlarını temiz tutalım. Zira dünyanın en eski şahitleri olan bu tür, deniz ve kıyı ekosistemi için büyük role sahip." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Anadolu Ajansının "Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki tedbirlerle deniz kaplumbağalarının yuva sayısı arttı" başlıklı haberine de yer verdi.



#Deniz Kaplumbağası
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Emine Erdoğan
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