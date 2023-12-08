Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor

"Gönüllü neferi olduğu yol ve gönüller için yandı, tutuştu. İnancını hiç yitirmemiş olsa da uğruna savaştığı, ömrünü feda ettiği ideallerinin bu kadar güçlü, bu kadar sağlam bir şekilde gerçekleşebileceğini tahmin etmiş miydi, bilemiyorum. Bu sebeple hem Şule ablamızın dirayetini hem Allahutaala'nın bu dirayetin meyvesini nasıl bahşettiğini bizzat tecrübe etmiş bir kardeşiniz olarak ömrünü bir davaya vakfetmenin bereketini biliyorum. Bu bereketin yüzü suyu hürmetine, Allah'ın kalkmaz zannedilen zulmet perdelerini bir çırpıda nasıl kaldırdığını, bitmez denilen zulüm düzenlerini nasıl yerle bir ettiğini biliyoruz."