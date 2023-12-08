Emine Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: İnsanlığa olan inancımız bombalanıyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ve AFAD ile Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenen 'Türkiye Gönüllüler Buluşması'na katıldı. Türkiye'de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında hizmet veren gönüllüleri bir araya getirerek; tecrübe ve deneyim paylaşımı sağlanmasının hedeflendiği organizasyona İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AFAD Başkanı Okay Memiş, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, en büyük hazinelerinden birinin, vatan sevgisi ve insani değerlerle yoğrulmuş aziz Türk milleti olduğunu dile getirerek, "Kalbi haysiyete mekan olmuş milletimizin merhametle mayalanmış gönlü hiçbir dönemde, dünyanın hiçbir yerindeki ıstıraba seyirci kalmamıştır. Milletimiz için merhametin bir erdem olmanın ötesinde karakter özelliği olduğunu, yalnız mazlum ve mağdur coğrafyalar değil bugün artık bütün dünya biliyor. Çünkü bizler, merhamet görmenin ve merhamet etmenin zayıflık değil, aksine en büyük kuvvet olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.
"TÜRKİYE DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ"
Devletin bütün kurumlarıyla sahaya inmesi, hükümetin bütün enerjisini ve kadrolarını seferber etmesi ve gönüllülerin fedakarlığıyla bu büyük afetin yaralarının her geçen gün biraz daha sarıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu süreçte, yıllardır acılarına kayıtsız kalamadığımız bütün mazlumların duası ile milletimizin birlik ve beraberliği, en büyük dayanağımız oldu. Hepimiz, yitirdiğimiz canların acısını kalbimizde taşırken, el ele gönül gönüle verdik. Sizler, ülkemizin dört bir yanından geldiniz, sivil toplum kuruluşlarımızın aracılığıyla olsun bireysel girişimlerinizle olsun afet bölgesindeki halkımızın yardımına koştunuz. İhtiyaç malzemelerini sınıflandırmaktan, yemek pişirip dağıtmaya, arama kurtarmadan taziyeye ve gönüldaşlığa kadar hepiniz elinizden geleni yaptınız. Kiminiz, işinden aşından artırdıklarınızı ve dualarınızı depremzedelere gönderdiniz. Kiminiz, haftalarca, aylarca bölgede kalıp, vaktinizi ve emeğinizi seferber ettiniz."
"MERHAMETİN BU TOPRAKLARDA DAHA NİCE YILLAR HÜKÜM SÜRECEĞİNE OLAN UMUDUMUZ TAZELENİYOR"
Emine Erdoğan, etkinliğe katılan yardım derneklerinin çoğunun, devletle birlikte afet alanındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü, son aile de kendi çatısına kavuşuncaya dek evine geri dönmeme kararında olduğunu bildiğini kaydetti.
"İSİMLERİNİZ GÖNÜL DOSTLARININ İSİMLERİNİN YANINA YAZILDI"
Konuşmasında Şule Yüksel Şenler'i anan Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Bu isimlerden birisi de hiç şüphesiz kendi ömründen, emeğinden ve gönlünden vakfederek, bize kandil misali hakikat yolunda öncülük eden Şule Yüksel Şenler hanımefendidir. Kendisini millete ve maneviyata adamış büyük gönül ehli Şule abla, tıpkı o eski günlerde olduğu gibi bugün de binlerce hayırseveri, ismi etrafında topluyor. Böylesi bir etkinliğe, ismini ve miras bıraktığı gönüllü faaliyetleri yaşatmak amacıyla adı ile kurduğumuz vakfımızın ev sahipliği yapıyor olması ayrıca kıymetli. Ben de naçizane, bu buluşma vesilesiyle şahsınızda merhamet pınarı olup yüreklerdeki ateşe su serpen gönüllülerimize en kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Merhamet ve rikkatin egemen olduğu bir dünyayı inşa etmek için gönüllü faaliyetlerin temel taşı niteliğinde olduğuna yürekten inanıyorum."
"İNSANA VE İNSANLIĞA OLAN İNANCIMIZ BOMBALANIYOR"
Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Programda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyda Döğücü de katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından Emine Erdoğan'a, depremzede Elif Kültekin'in, 6 Şubat depreminde yıkılan Hatay Antakya'ya ait Tarihi Kurşunlu Han'ı işlendiği bir tablo hediye edildi.
Erdoğan ise tüm kuruluşlar adına AFAD Başkanı Okay Memiş'e teşekkür belgesi takdim etti.
Programın sonunda "Türkiye'nin Gönüllüleri" aile fotoğrafı çekimi yapıldı.
Erdoğan, etkinlik öncesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyda Döğücü ile birlikte stantları gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Hatay'da 18 kişi, Adıyaman'da 4 depremzedenin kurtarılmasını sağlayan Daisy isimli köpek de program alanında bulunuyordu.