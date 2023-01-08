Hayat Emine Erdoğandan kuraklık uyarısı Sularımız büyük tehlike altında
AKTÜEL

Emine Erdoğan'dan kuraklık uyarısı: Sularımız büyük tehlike altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımız büyük tehlike altında. " diyerek kuraklıkla mücadele çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğandan kuraklık uyarısı: Sularımız büyük tehlike altında
Emine Erdoğan.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımızın büyük tehlike altında olduğunu belirtti.

"Son 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldı." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki 100 yıl içinde ise ülkemizin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM"

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım."

Sıfır Atık’la ceket de dönüştü: Emine Erdoğan evdeki atık kumaşlardan kendi tasarladı
HAYAT
Sıfır Atık’la ceket de dönüştü: Emine Erdoğan evdeki atık kumaşlardan kendi tasarladı

Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere 'Sıfır Atık' çağrısı: Tüm dünyaya miras kalacak
GÜNDEM
Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere 'Sıfır Atık' çağrısı: Tüm dünyaya miras kalacak

Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti
OYNAT 00:59
Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocukları, TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla ziyaret ederek moral verdi.

İlk devrede Aslan üstün

İlk devrede Aslan üstün

​Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Galatasaraydan derbide yıldız tepkisi

Galatasaray'dan
derbide yıldız tepkisi

​Sarı kırmızılı futbolcular maç sonunda röportaj vermeyecek.
Bir başıboş köpek dehşeti daha: Diyarbakırda saldırıya uğrayan yedi yaşındaki çocuk ölümden döndü

​'Bir kışla vurduk, 600 Ukrayna askerini öldürdük'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ÜniAK FEST' programında konuştu.

Sonuç şaşırttı

Sonuç şaşırttı

​Dünyanın en akıllı köpek cinsi belli oldu.

​Diyanet'ten 'Hac' kontenjanı açıklaması.
Yayla evlerine dadandı

Yayla evlerine dadandı

​Kış uykusuna yatmayan ayı fotokapana yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.