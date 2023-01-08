Emine Erdoğan'dan kuraklık uyarısı: Sularımız büyük tehlike altında

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık neticesinde sularımızın büyük tehlike altında olduğunu belirtti.

"Son 3 ayın yağış miktarı, ölçülen uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6 ve geçen yıla oranla yüzde 31 azaldı." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki 100 yıl içinde ise ülkemizin su kaynaklarında yüzde 25 seviyesinde düşüş bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM"

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sularımızı verimli kullanmak, hepimiz için bir vatandaşlık görevi. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde başlayan Su Verimliliği Seferberliği ile ulusal bir mücadelenin ilk adımı atılıyor. Sessiz felaketle mücadele için gelin, hep birlikte suyumuza sahip çıkalım."

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