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Hayat

Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik paylaşımı: Gurur ve mutluluk duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik etti.

21:37 . 4/08/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nın ilk kadın amirali olan Fırat'a yürekten tebriklerini iletti.

Emine Erdoğan, paylaşımında,
"Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum."
ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

#Emine Erdoğan
#Kadın amiral
#TSK
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