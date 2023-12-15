|
Hayat

Emlak Katılım’a uluslararası 'Best Sukuk Arranger' ödülü

İngiltere’nin önde gelen finans yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği 'International Finance Awards 2023' ödülleri sahiplerini buldu. Emlak Katılım, aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraçları kapsamında “Best Sukuk Arranger” ödülüne layık görüldü.

10:08 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:37 - 15/12/2023 Cuma
Diğer
Banka, bu ödülü aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraç modelleri ile kazanmayı başardı.
Banka, bu ödülü aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraç modelleri ile kazanmayı başardı.

Emlak Katılım, aracı kurum kullanmaksızın yetkili yatırım kuruluşu vasfıyla bu zamana kadar, fon kullanıcısı olduğu sukuk ihraçlarındaki başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini ülkemizde hayata geçiren Emlak Katılım, International Finance’in düzenlediği International Finance Awards 2023’te sektör bazında yılın sukuk ihraçlarına aracılık eden en iyi kurum ödülüne layık görüldü. Banka, bu ödülü aracılığını üstlendiği inovatif ve başarılı sukuk ihraç modelleri ile kazanmayı başardı.


Emlak Katılım, gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarının yanı sıra katılım esaslı sermaye piyasalarındaki bilgi ve tecrübelerini çeşitli sektörlerdeki kurumsal firmalara aktarmaya devam etmekte; tarım, geri dönüşüm, gayrimenkul, otomotiv, gıda vb. birçok sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmektedir.


Emlak Katılım’ın gerçekleştirdiği ilkler

- 25 Haziran 2020; Türkiye’nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı

- 19 Mart 2021; Türkiye’nin ilk özel fon havuzu üzerinden ortaklığa ve risk paylaşımına dayalı sukuk ihracı

- 10 Kasım 2021; Türkiye’nin ilk yeşil sukuk ihracı

- 24 Aralık 2021; Türkiye’nin ilk eser sözleşmesine dayalı sukuk ihracına aracılık

- 14 Eylül 2022; Geri dönüşüm sektörünün ilk yeşil sukuk ihracına aracılık

#Emlak Katılım
#Best Sukuk Arranger
#Ödül
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Sinop belediye başkan adayları belli oldu: İşte ilçe ilçe 2024 CHP belediye başkan adayları isim listesi