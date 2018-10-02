Emzirdiği kedi yavrusuna annelik yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sokak köpeğinin kedi yavrusuna annelik yapması, bölge sakinlerinin ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Akçay Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen sokak köpeği, annesiz kaldığı belirtilen bir kedi yavrusuna sahip çıktı.

OYNAT 00:46 Sokak köpeği kedi yavrusuna annelik yapıyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sokak köpeğinin annesiz kedi yavrusuna sahip çıktı. Akçay Mahallesi'nde vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen köpek, emzirdiği kediye annelik yapıyor. İlgi gösteren vatandaşlara karşı köpeğin kediyi koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

Koruması altına aldı

Akçay kordonundaki kafelerin bulunduğu alanda kedi yavrusunu emziren, ona annelik yapan köpeğin bu davranışını gören vatandaşlar, fotoğraf ve görüntü çekerek bu ilginç dostluğu belgeliyor. Köpeğin, vatandaşların etraflarına toplanması ve aşırı ilgisi üzerine kedi yavrusunu başıyla korumaya çalışması da dikkati çekiyor.

Annelik duygusu ağır basmış

Bölge sakinlerinden Mustafa Polat, bir köpeğin kedi yavrusunu emzirmesinin çok rastlanan bir manzara olmadığını belirterek, "Kedi köpek normalde hiç iyi geçinmezler. Burada annelik duygusu ağır basmış görünüyor. Kedi emiyor, köpek hiçbir ses çıkarmıyor. Hatta ayağını da kedinin üzerine koymuş. Bu hareketi ile onu sanki koruyor gibi" dedi.

Cep telefonu ile kedi yavrusunu emziren sokak köpeğini görüntüleyen Ömür Polat da köpekleri ve kedileri çok sevdiğini, kedi ve köpeği bu halde görünce çok duygulandığını dile getirdi.

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