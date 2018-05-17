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AKTÜEL

En çok 25-44 yaş arası gezdi

Türkiye'de seyahate en fazla '25-44' yaş grubu çıktı. TÜİK verilerine göre, yurt içinde geçen yıl en fazla seyahati, "25-44" yaş grubu turistler yaptı.

AA
Geçen yıl en çok 25-44 yaş arası grup gezdi. İkinci sırayı ise 45-64 yaş grubu izledi.
Geçen yıl en çok 25-44 yaş arası grup gezdi. İkinci sırayı ise 45-64 yaş grubu izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının internet sitesindeki haber bültenine göre, yurt içinde geçen yıl 77 milyon 179 bin seyahatte 665 milyon 194 bin geceleme yapıldı. Ortalama geceleme sayısı 8,6 olurken bu seyahatlerde 35 milyar 305 milyon 804 bin lira harcandı. Seyahat başı ortalama harcama ise 457 lira oldu.

Seyahat harcamalarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en çok harcama yüzde 31 ile yeme-içmeye yapıldı. Bunu, yüzde 27,3 ile ulaştırma, yüzde 11,1 ile giyecek ve hediyelik eşya, yüzde 10,6 ile konaklama, yüzde 8,2 ile paket tur, yüzde 3,6 ile sağlık ve yüzde 0,7 ile seyahat öncesi yapılan harcamalar takip etti.

Spor, eğlence, eğitim, kültür, mücevher, altın, gümüş, halı ve kilim gibi diğer seyahat masrafları ise toplam harcamanın yüzde 7,4'ünü oluşturdu.

İkinci sırayı 45-64 yaş grubu izledi

Seyahatlerin yüzde 97,5'i gezi, eğlence, tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, dini, alışveriş, eğitim-öğretim, diğer amaçlı yapılan kişisel seyahatler iken, yüzde 2,5'i toplantı, konferans, kurs, seminer, ticari ilişki, fuar ve görev amaçlı iş seyahatleri olarak gerçekleşti. Yakınları ziyaret amaçlı kişisel seyahatler ise toplam seyahatin yüzde 67,5'ine tekabül etti.

Yaş gruplarına göre seyahat ve geceleme sayıları incelendiğinde, geçen yıl "25-44" yaş grubu 28 milyon 977 bin seyahat ve 178 milyon 191 bin geceleme sayısıyla ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunu, 18 milyon 433 bin seyahat ve 176 milyon 669 bin geceleme sayısı ile "45-64" yaş grubu izledi. 65 yaş ve üzeri ise 4 milyon 965 bin seyahat ve 100 milyon 94 bin geceleme sayısı ile son sıraya yerleşti.

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