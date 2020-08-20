Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat En güzel, anlamlı Hicri yeni yıl mesajları
DİNİ BİLGİLER

En güzel, anlamlı Hicri yeni yıl mesajları

En güzel, anlamlı Hicri yeni yıl mesajları

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicri takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicri takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Peki miladi 2020 yılındaki hicri yılbaşı ne zaman? Haberimizde sizler için hazırladığımız hicri yılbaşı mesajlarını da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hicri yılbaşı
Hicri yılbaşı

Hicri 1442 yılı, dün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının fazileti ve oruç tutmanın hükmü nedir?
HAYAT
Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayının fazileti ve oruç tutmanın hükmü nedir?

Hicri yılbaşı ne zaman?

20 Ağustos Perşembe günü (bugün) hicri yılbaşı başlıyor. 29 Ağustos Cumartesi günü ise Aşure günü.

Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?
HAYAT
Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Hicri yılbaşı mesajları

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.
Allah Azze ve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yılda da hakkımızda hayırlı mübarek kılsın İnşallah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Yüce Allah; hepimizin yar ve yardımcısı olsun! Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin! Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Hicri yeni yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan dilerim!

Muharrem ayının fazileti

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Abone Ol Google News
Evlat katili mi yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
Nevşin Mengü: Maliyeti yüksekse doğalgazı çıkarmayalım

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ta teklif yaptı.

Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.
Türkiye Suriye'de<br>kendi işini kendi halledebilir

Türkiye Suriye'de
kendi işini kendi halledebilir

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var.
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Libya'da<br>bizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.
BAE F-35<br>satın almak istiyor

BAE F-35
satın almak istiyor

​Trump: BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var.
Doğal gaz müjdesi mi?

Doğal gaz müjdesi mi?

​Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi.
Tecavüzcü vekil<br>için karar vakti

Tecavüzcü vekil
için karar vakti

​Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
PKK çocukları<br>böyle kandırıyor

PKK çocukları
böyle kandırıyor

​Gençlerin adli sicilini bozarak dağa çıkarma oyunu ellerinde patladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.