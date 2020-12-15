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Hayat 1226dan sonra ilk kez yakınlaşacaklar, sonraki yaklaşma ise 2080de 21 Aralık gecesi gökyüzünde görsel şölen var
AKTÜEL

En uzun gece olan 21 Aralık gecesi gökyüzünde görsel şölen var

1226'dan sonra ilk kez yakınlaşacaklar, sonraki yaklaşma ise 2080'de: 21 Aralık gecesi gökyüzünde görsel şölen var

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık günü Jüpiter ile Satürn’ün birbirlerine çok yakın bir konumda olacağını belirterek, “Bu iki gezegen birbirine en son 1226’da bu kadar yaklaştı. Bu görsel şöleni kaçırmayın” dedi.

Haber Merkezi DHA
Jüpiter ile Satürn 20 Aralık gecesi birbirlerine yaklaşacaklar.
Jüpiter ile Satürn 20 Aralık gecesi birbirlerine yaklaşacaklar.

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, 21 Aralık 2020 Pazartesi gecesi Jüpiter ve Satürn’ün birbirlerine çok yakın bir konuma gelerek gökyüzünde bir görsel şölen sunacağını söyledi.

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Bir sonraki yaklaşma 2080'de

Güneş Sistemi’nin en büyük iki gezegeni olan Jüpiter ve Satürn’ün, tam da Kış Gündönümü tarihi olan 21 Aralık 2020 gecesinde birbirlerine çok yakın bir konuma geleceklerini ve birbirlerinden sadece 0,1 derece uzaklıkta bulunacağını ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, “Bu yakınlaşmalar hep eşit olmazlar. Buna benzer bir yakınlaşma (kavuşum) 1623 yılında gerçekleşmişti. İki gezegenin birbirlerine en yakın kavuşumu ise, 800 yıl kadar önce, 1226 yılında gerçekleşti. Bundan sonraki ilk kavuşum 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek” diye konuştu.

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Güneybatı ufkunda görünecek

Prof. Dr. Gölbaşı şöyle devam etti: “Aysız gecelerde gökyüzünün en parlak cismi Venüs’tür. Ondan sonra ise Jüpiter ve Satürn gelir. Bu nedenle 21 Aralık gecesi, günbatımından hemen sonra güneybatı ufkuna bakıldığında onları kolaylıkla fark edebiliriz. Satürn'ün Güneş'in etrafında dolanması 29,5 Dünya yılı, Jüpiter'in ise 11,9 Dünya yılı kadardır. Böylece, yaklaşık her 20 yılda bir, Jüpiter Dünya'dan bakıldığında Satürn'e yetişir.”

En uzun gece
GÜNDEM
En uzun gece

400 yıldır kimse göremedi

Birçok sosyal medya paylaşımlarında ve basında bu iki gezegenin tek bir gezegen ya da yıldız gibi görüneceğinin ileri sürüldüğünü, ancak bunun doğru olmadığını kaydeden Prof. Dr. Gölbaşı, “Işık kirliliğinden uzak, bulutsuz bir gökyüzünde, eğer gözümüz de iyi görüyorsa, bu iki gezegeni ayrık olarak göreceğiz. Ancak böyle bir olayı en azından 400 yıl kimse göremedi. Sadece bu nedenle de olsa 21 Aralık gecesini kaçırmamak ve gözümüzün keskinliğini sınamak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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