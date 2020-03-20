Hayat Ender Saraçtan sevindiren haber Koronavirüs testi negatif çıktı
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Ender Saraç'tan sevindiren haber: Koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan ünlü diyetisyen Ender Saraç, test sonucunun negatif olduğu bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Saraç, "Testim temiz, negatif çıktı ve zaten ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü Diyetisyen Ender Saraç
Ünlü Diyetisyen Ender Saraç

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüsü şüphesi ile karantinaya alınmıştı.

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Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: Başvuruda bulunan çok kişi varmış

Bugün sosyal medya hesabından test sonucu paylaşan Saraç, "Testim temiz, negatif çıktı ve zaten ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" dedi.

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Corona test sonucum NEGATİF yani TEMİZ çıktı.Ayrıca bende çok iyiyim.Yalancılarla,,iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim.Hikayede ayrıca belgenin fotoğrafını da yükleyeceğim eşim @benansarac danda takip edebilirsiniz

Dr. Ender Saraç (@haydrendersarac)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
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Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
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Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
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Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
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Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
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Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
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Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
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Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
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Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
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Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
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Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
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Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
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Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
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İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
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Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.
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