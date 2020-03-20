Ender Saraç'tan sevindiren haber: Koronavirüs testi negatif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüsü şüphesi ile karantinaya alınmıştı.

DÜNYA Ünlü Diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: Başvuruda bulunan çok kişi varmış

Bugün sosyal medya hesabından test sonucu paylaşan Saraç, "Testim temiz, negatif çıktı ve zaten ben de çok iyiyim. Yalancılarla, iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Corona test sonucum NEGATİF yani TEMİZ çıktı.Ayrıca bende çok iyiyim.Yalancılarla,,iftiracılarla bilahare hukuki olarak görüşeceğim.Hikayede ayrıca belgenin fotoğrafını da yükleyeceğim eşim @benansarac danda takip edebilirsiniz REKLAM Dr. Ender Saraç (@haydrendersarac)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Mar, 2020, 11:35ös PDT )

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