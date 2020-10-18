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Hayat Endonezyada "Ters Ev" fotoğraf meraklılarının yeni mekanı oldu
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Endonezya’da "Ters Ev" fotoğraf meraklılarının yeni mekanı oldu

Endonezya'nın Bandung kentindeki Ters Ev, ilginç tasarımı ve "baş aşağı" fotoğraf çekinme deneyimi sunduğu ziyaretçilerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatıyor. 655 metrekarelik bir alana kurulan "Upside Down World" adlı Ters Ev’de ziyaretçiler, "baş aşağı" çekilmiş fotoğraflarını sıklıkla Facebook ve Instagram gibi çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Bu sıradışı ev turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

Haber Merkezi AA
Ters ev, yerli halk ve turistler için farklı bir aktivite alanı.
Ters ev, yerli halk ve turistler için farklı bir aktivite alanı.

Endonezya’da eşyaların ters monte edilmesiyle oluşturulan Ters Ev, büyük ilgi görüyor.

Bandung kentinde 655 metrekarelik bir alana kurulan "Upside Down World" adlı Ters Ev’de, ev eşya ve gereçlerinin ters monte edilmesiyle sunulan farklı oda dekorasyonları ziyaretçilere farklı bir fotoğraf çekme mekanı sağlıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yeni uğrak mekanı olması amacıyla 2016’da inşa edilen Ters Ev’de farklı konseptteki odaların girişinde yer alan görselli açıklamaların yanı sıra görevliler de ilginç poz çekimi konusunda yardımcı oluyor.

'Baş aşağı fotoğraf' deneyimi

Bilardo ve Hello Kitty gibi çeşitli tema ve tasarımların da yer aldığı Ters Ev’de eğlenceli dakikalar geçiren ziyaretçiler, "baş aşağı" çekilmiş fotoğraflarını sıklıkla Facebook ve Instagram gibi çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

İçerisindeki kafeterya ile ziyaretçilerine dinlenme imkanı sunan turistik mekan, isteyenlere çekilmiş fotoğraflarını belirli ücret karşılığında anında basılı olarak verebilme hizmeti de sağlıyor.

İşletme görevlisi Ahmed Ramdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ters Ev’in, farklı fotoğraf çekimi deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir mekan haline geldiğini belirterek bölge halkının yanı sıra diğer kentlerden gelen turistlerin için de farklı bir aktivite alanı olduğunu ifade etti.

15 farklı konseptte oda

Kullandıkları tüm eşyaların orijinal olduğunu söyleyen Ramdani, Ters Ev’de eşyaların ters yerleştirildiği 15 farklı konseptte oda olduğunu kaydetti.

Bogor kentinden gelen ziyaretçi Indah Khairunnisa, "İnternette Bandung’daki turistik mekanları araştırırken karşıma çıktı. Tasarımıyla baş aşağı duruyormuş gibi fotoğraf çektirmek ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor." diye konuştu.

Diğer bir ziyaretçi Muhammed Reza da daha önce hiç görmediği ve ilginç fotoğraflar çektirebileceği bir yer olduğu için buraya geldiğini ifade etti.

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