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Engelli depremzedeler için iş birliği: ‘Engel değil yıldız ol’

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteklediği Türkiye’nin en başarılı teknoparkı Yıldız Teknopark, YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü ve YTÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü iş birliğiyle toplumumuzdaki engelli bireylerin engellerini kaldırabilmek amacıyla ‘Engel Değil Yıldız Olmak’ yardım gecesi düzenliyor. Yardım gecesinden elde edilecek gelirin tümü Elazığ’da depremzede engelli bireylerin ve diğer ihtiyaç sahibi engelli bireylerin medikal cihaz ihtiyacı için kullanılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardım etkinliği 24 Şubat 2020 Pazartesi, saat 17.00'de Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Yardım etkinliği 24 Şubat 2020 Pazartesi, saat 17.00'de Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteklediği Yıldız Teknopark, YTÜ Kalite ve Verimlilik Kulübü ve YTÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü iş birliği ile toplumumuzdaki engelli bireylerin engellerini kaldırabilmek amacıyla düzenlenecek ‘Engel Değil Yıldız Olmak’ yardım gecesi “engelleri kaldırmaya” dikkat çekecek.

24 Şubat 2020 Pazartesi, saat 17.00'de Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek yardım gecesinde; Emir Can İğrek konseri, Dansfabrika dans ve engelsizsevda.com tiyatro gösterisi de izleyicilerle buluşacak.

  • Yardım gecesi; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ve Engelli Okçuluk Milli Takım Sporcusu 2013 Dünya, 2014 Avrupa Şampiyonluğu ünvanına sahip Burcu Dağ’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yardım gecesinin afişi

Yardım gecesinden elde edilen gelir ve yapılan maddi yardımın tümü; Yıldız Teknik Üniversitesi gözetiminde, Türkiye Sakatlar Derneği’ne aktarılıp Elazığ’da depremzede engelli bireylerin ve diğer ihtiyaç sahibi engelli bireylerin medikal cihaz ihtiyacı için kullanılacak.

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