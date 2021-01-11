Hayat Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı Hayvan sayısını iki katına çıkardı
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Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı: Hayvan sayısını iki katına çıkardı

Engelli hibe desteğiyle hayvancılığa başladı: Hayvan sayısını iki katına çıkardı

Karabük’te, bir gözünde protez bulunan epilepsi hastası Samet Karaman (30), 3 yıl önce İŞKUR tarafından verilen hibe krediyle 5 inek, Tarım İl Müdürlüğü’nden de 3 inekle hayvancılığa başladı. Hayvan sayısını 17’ye çıkaran Samet Karaman, "Arkadaşlarıma tavsiyem gelip köyde hayvancılık yapsınlar‘’ diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Samet Karaman
Samet Karaman

Karabük’e bağlı Kahyalar köyünde yaşayan Samet Karaman, görme engelli olarak doğdu. Epilepsi hastası da olan Karaman'ın sağ gözüne protez takıldı. Çocukluktan bu yana dedesi ile hayvancılık yapan Karaman, 3 yıl önce İŞKUR'dan aldığı engelli hibe desteği ile 5 inek alarak hayvancılığa başladı. Tarım İl Müdürlüğü’nden de 3 inek alan Karaman, aradan geçen zamanda 17 hayvan sahibi oldu.

İŞKUR'dan 5, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 3 olmak üzere 8 büyükbaş hayvan aldığını, şu anda hayvan sayısını 17'ye çıkardığını ifade eden Samet Karaman, ‘’Hafta sonları dedemin yanına geliyordum. Dedemle birlikte inekleri güdüyordum. Hayvancılığa dedemin sayesinde başladım. Devletten destek aldım. İŞKUR'dan 5, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 tane aldım. Hayvanlarımı çoğalttım. 17 tane hayvanım var şuan. Bu işi yapmak ve büyütmek için daha da destek istiyorum. Epilepsi hastalığım var. Günde 3 tane ilaç kullanıyorum. Sağ gözümde de protez var. Arkadaşlarıma tavsiyem gelip köyde hayvancılık yapsınlar‘’ diye konuştu.

Komşuları ve yakınları beğenince kendi markasını kurdu: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor​
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Kuyucak'ın kısal Kurtuluş Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk annesi Semra Ünal, 6 yıl önce dilimleyip, kurutarak elde ettiği 'incir cipslerini', komşularının ve yakınlarının beğenmesi üzerine satışına başladı. Ünal, İstanbul Üniversitesi'nde Almanca İşletme öğrenimi gören kızı Gizem Ünal (25) ile 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' adıyla hazırladıkları projeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Anne-kızın projesi birinci seçilip, 30 bin TL hibe desteği aldı. Üretime başlayan ve ilk yıl 400 kilogram incir cipsi elde eden Ünal, ilgini büyük olmasıyla üretimini 7 tona kadar çıkardı. Semra Ünal kızı Gizem Ünal ile incir cipsi başta olmak üzere Aydın'a özgü ürünleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da düzenlenen bir toplantıda tanıttı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir cipsi ikramı da yaptı.
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Anne-kız, incir cipsine, 'Trabzon hurması' olarak da bilinen cennet hurmasını da kendi geliştirdiği yöntemlerle kurutarak ekledi. Zamanla da bu ürünlere erik kurusu, incir sirkesi, erişte, zeytin, erişte, incir reçeli, patlıcan ve biber kurusu ve benzeri ürünleri ekleyerek çeşit sayısını 30'a kadar yükselten anne-kız, kargo ile Türkiye'nin 81 iline gönderiyor
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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne (İHBİR) üye olan Ünal, şimdi ise incir cipsi ve kurutulmuş cennet hurması ihracatına hazırlanıyor. Ürettikleri ürünleri kilosu 30 liradan 70 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunduklarını belirten Semra Ünal, incirin sadece Aydın değil dünyanın en kıymetli meyvelerinden biri olduğunu belirterek, Önceleri yol kenarlarında taze incir satıyordum. Satamayıp, elimizde kaldığında ya çöpe gidiyordu ya da hayvanlara yem oluyordu. 'Ne yapabilirim' diye düşünürken, incir cipsini yapmak aklıma geldi. Taze incirleri ince ince doğrayıp, kuruttum. Kuruttuğum incirleri çevreme ve müşterilerimize tanıttık, herkes çok beğendi. Daha sonra ise satışa sunmaya başladık. Şimdi ise yılda 7 ton incir cips üretiyoruz dedi.
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İncir cipsi başta olmak üzere ürettikleri ürünleri kızı 'Gizem'in adından esinlenerek 'Gizemli Tatlar' adı altında satışa sunduklarını anlatan Ünal, şöyle devam etti: Bu tatları mevsimsel olarak yapmaktayız. Şimdi erişte mevsimi onu yaparken, diğer yandan da zeytinleri tatlandırıyoruz. Yaz aylarında 20 kadını istihdam ediyorum. Kışın ise 4 kadın personelimiz ile işleri yürütüyoruz. Kızım da işler yoluna girince İstanbul'da bir şirkette çalışmaya başladı. İlerde bu işin başına tamamen o geçecek. Hemcinslerim arasında kendimi şanslı hissediyorum. Sesini duyurabilenlerdenim. Sesini duyuramayan kadınlarında sesi olmak istiyorum İşlerimizi daha çok büyüterek daha çok kadına istihdam sağlayacağız. Hedefimiz İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de desteği ile ürettiğimiz ürünleri ihraç ederek, yurt dışına açılmak.
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Komşuları ve yakınları beğenince kendi markasını kurdu: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor​
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Semra Ünal (44), 6 yıl önce kızının da desteğiyle hazırladıkları 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' projeyle incir cipsi üretimine başladı. 30 bin TL hibe desteği alarak işinin büyüten Ünal, 30 çeşit meyve sebzeyi kurutarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyor. Ünal, şimdi de üyesi olduğu İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle, ürettiği incir cipsi ve kurutulmuş cennet elmalarını ihraç etmeye hazırlanıyor.


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