Hayat Engelli oğlunu okula kucağında taşıyor
AKTÜEL

Hakkari haberleri: Engelli oğlunu okula kucağında taşıyor

Engelli oğlunu okula kucağında taşıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Mahkum Dağlar, doğuştan ortopedik engelli oğlu 7 yaşındaki Musap'ı, okula kucağında götürüp getiriyor. Her gün gidiş- dönüş yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını anlatan Mahkum Dağlar, oğlunun okuması için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Mahkum Dağlar, okumasını istediği oğlu Musap'a fedakarlık yapıyor.
Mahkum Dağlar, okumasını istediği oğlu Musap'a fedakarlık yapıyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda ücretli eğitmenlik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mahkum Dağlar, bu yıl okula başlayan büyük oğlu Musap için büyük fedakarlık gösteriyor.

Engelliler kimseye muhtaç olmayacak
GÜNDEM
Engelliler kimseye muhtaç olmayacak

Dağlar, yüzde 80 ortopedik engelli olan oğlunu kucağında ya da sırtında okula götürüp, geri getiriyor. Gidiş geliş her gün 2 kilometre yol yürüdüklerini belirten Mahkum Dağlar, oğlunun ayakta durmasını ve küçük adımlar atmasını sağlayan yürütecini de beraberinde taşıyor.

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Dağlar ve oğlu gidiş geliş her gün 2 kilometre yol yürüyorlar.

Yetkililerden servis bekliyor

Mahkum Dağlar, oğlu Musap'ın okumasını istediğini, bunun için de her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ifade etti. Dağlar, okul sonrası da oğlunu aynı şekilde her gün fizik tedaviye götürdüğünü söyledi.

Dağlar, oğlunun ayakta durmasını ve küçük adımlar atmasını sağlayan yürütecini de beraberinde taşıyor.

Kış ayları yaklaştığı için yetkililerden servis talep eden Mahkum Dağlar, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Musaf'ın okumasını istiyorum. Bunu için de onu her gün omuzumda, kucağımda taşıyorum. Sınıfındaki sırasına bırakıyorum ve yine sırasından alıyorum. Ancak kış ayları yaklaştığı için yetkililerden bir servis istiyoruz."
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