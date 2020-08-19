Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği Türkiye iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, Facebook üzerinden yayınlandı.

Orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer ve 15 yaşındaki Sidra Khan'ın dönem kıyafetleriyle katıldığı programda duygularını aktaran Düzyatan, "Bu sevgi nedeniyle çok mutluyum. Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz." diye konuştu.

Engin Altan Düzyatan,

Yaklaşık yarım saat yayında kalan Düzyatan, Pakistanlı çocuklarla buluşmanın kendisi için inanılmaz olduğunu dile getirerek, Make a Wish'e ve yayını izleyenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Engin Altan Düzyatan'a verilmek üzere üzerinde "la ilahe illallah" yazılı kılıç Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'a teslim edildi.

HAYAT Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu: Ünlü oyuncu TRT 1'de Barbaros dizisinde olacak

Pakistanlı sanatçılar Humayoun Saeed ve Zeba Bakhtiar'ın da katıldığı yayın, 2 saatte 42 binin üzerinde izleyici tarafından seyredildi.

Ramazan ayında Pakistan’da yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi yoğun bir ilgiyle karşılanırken, başrol oyuncuları da Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

HAYAT Diriliş Ertuğrul senaristinden Kuruluş Osman dizisine rakip yeni dizi: Nizamı Alem

HAYAT 71 ülkeye ihraç edilen Diriliş Ertuğrul dijital mecralarda son 3 ayda 21 milyonu aşkın seyirciye ulaştı

FOTOĞRAF 7 Diriliş Ertuğrul, Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan ve izlenme rekorları kıran yapımların başında geliyor. TRT 1 ekranlarında uzun süredir devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti. Dizide Osmalı Devleti'nin kurucu Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu dizi ile kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu. Diriliş Ertuğrul dizisi boyunca hiçbir film teklifini kabul etmeyen Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle ard arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı. Başaralı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak. Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak. . Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu TRT 1 ekranlarının büyük ses getiren ve en çok izlenen dizisi olan Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı. Stüdyoya çiçeklerle gelen Engin Altan Düzyatan’ı Hülya Koçyiğit “Biricik evladım hoş geldin” diyerek karşıladı. Yoğun set programı nedeniyle programlara çıkamadığını belirten Düzyatan, Koçyiğit’in çağrısını kıramadığını belirtirken, ikilinin sohbetine adeta zaman yetmedi. Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Düzyatan, şunları söyledi: Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. 'Sen de Tanık Ol' sergisiyle Afrika'da 15 bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladık. Elimden geldiği kadar, karınca misali yardımcı olmaya çalışıyorum. Hülya Koçyiğit, TRT 2'deki Film Gibi Hayatlar programında damadı Düzyatan'ı ağırladı. . . . . . Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika'ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder