Engin Altan Düzyatan 'sanat için IKEA'dan almayın' diyor

Koleksiyonerliğin paylaşarak büyüyeceğini söyleyen Engin Altan Düzyatan ve birçoğu komşusu olan sekiz sanat arkadaşı, Clubfinearts adı altında bir sanat hareketi için bir araya geldi. Türk sanatı, sanatçısı ve koleksiyonerini uluslararası platformda görünür kılmak isteyen ekip; Ata Volkan Alp, Haluk Yücelsin, Hakan Salargil, Raul Danon, Engin Altan Düzyatan, Erol Büyük, Selim Erol, Cengiz Yatağan, Mert Üründül'den oluşuyor.

Her ay atölyeleri gezen ve eser alan Clubfinearts üyeleri, üç yıl içinde Türkiye ve yurt dışındaki birçok atölyeyi gezdi. Birçok önemli sanatçının işlerini satın aldı.

'IKEA'dan almayın'

Sabah'ın haberine göre, "'Sanat için ne yapabiliriz, Türk sanatçılarımızı nasıl yurt dışında tanıtabiliriz?' diye kafa yoruyoruz" diyen Engin Altan Düzyatan, dizilerin sanatı yurt dışına tanıtmak için iyi bir araç olduğunu söylüyor.

"Diziler, sanat eserlerini yurt dışında tanıtmak için iyi araç olabilir. TV, Türkiye'de 300-350 milyon dolarlık bir ihracat oranına sahip bir eğlence sektörü. Türk dizilerinin dünyaya satılmasının karşılığı 200 milyon dolar. ABD'den sonra, en fazla diziyi Türkiye pazarlıyor. Çocukken Brezilya dizileri seyredilirdi. O dönem biz Brezilya'dan ithal ederdik, şimdi biz onlara dizi satıyoruz. Dizilerdeki objeler, 70 ülkedeki seyirciye ulaşıyor. Değerli ressamlarımız, heykeltıraşlarımız var. Onları nasıl daha fazla gösterebiliriz? Dizide kullanılan evlerin duvarlarına bir şeyler asılıyor ya; IKEA'dan almayalım. Sektörü sadece eğlence sektörü olmaktan çıkaralım."

HAYAT Engin Altan Düzyatan: Hala inanamıyorum

HAYAT Engin Altan Düzyatan: Çok zor kazanıyoruz

OYNAT Engin Altan Düzyatan ilk teklifi reddetmiş İzlenme rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, teklif ilk geldiğinde neden redettiğini açıkladı. Düzyatan şunları söyledi: "İlk teklif geldiğinde senaryoyu okuduğumda çok beğendim ama kabul etmedik ilk başta. Yapılıp yapılamayacağı konusunda emin değildik. Tarihi projeler iyi yapılmazsa komik duruma düşersin. Yapımcımız Mehme Bey ile konuştuktan sonra bu işin yapılabileceği arzurunu gördükten sonra dizeye dahil olmaya karar verdim. Şu an hayallerimizin üstünde bir noktadayız." Şimdiye kadar yaptığı işlerde tarihi bir karakteri canlandırmadığını kaydeden Düzyatan "Ertuğrul Gazi şimdiye kadar oynadıklarım arasında beni mutlu eden karakter" diye konuştu. REKLAM



