Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması: Haberimiz yok yani

Kurşun dizisinin final yapmasının ardından hüsrana uğradığı konuşulan Engin Altan Düzyatan, "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'a, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve Ertuğrul Bey'in tekrar diziye dahil olacağı iddiaları hatırlatılınca oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.

FOTOĞRAF 9 Osman Bey'e en başından beri ihanet eden öz amcası Dündar Bey'i öldürtü. Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak. Osman Bey'in komutası altında olan Turgut Alp'in kuşattığı İnegöl'ü fethetti. 1299 yılıda Osmanılı'nın kuruluşu olarak kabul etti. Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazandı. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması ile Osman Gazi, siyasi ve askeri gücü arttıracak. Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Dizide merhametli padişan bu bağışlarınında yer alacağı bekleniyor. Osmanlı henüz Söğüt'te küçük bir beylik iken bile çevresindeki güçlerle askeri ve siyasi ilişkilere büyük önem veriyordu. Bizans'ı çok yakından izleyen Osman Gazi, komşu tekfurun kızını esir alarak bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıdı. Kendiliğinden Müslüman olan Nilüfer Hatun'u, Orhan Bey ile evlendirdi. Sögüt'e yerleşen Nilüfer Hatun, Osmanlı hanedanında yüzyıllar boyunca sürecek 'yabancı' gelin geleneğinin de ilk temsilcisi oldu. Dizide yer alacak olan bu bölüm maceralarla dolu olacak. Osman Gazi döneminde yaşanan en garip olay ise, 40 cengaverini kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokması ve bu yolla kaleyi fetmesidir. 1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti. . Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, bu yıl bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu olan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ve başarıları ekranlara gelecek. İlginç fikirleri ile yaptığı başarılar dizide yer alacak. BiP'te paylaş

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Ekrana dönecek mi?

"Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna ise Düzyatan, şu şekilde cevap verdi:

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum."

FOTOĞRAF 25 Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. ‘Kuruluş Osman’dan ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. Yayınladığı döneme damga vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi Kurtuluş Osman, tanıtım videosuyla 5 farklı dile çevrilerek satıldı. Haberler.com'un haberine göre, tanıtım videosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken dizi, Türkiye'den önce Cannes'da basının karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi, Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube'da beş günde 20 milyonun üzerinde izlendi. Teaser, başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça ve Urduca olmak üzere birçok dile çevrilerek sanal alemde kısa sürede yayıldı. Yayına girecek olan Kuruluş Osman'ın görüntüleri büyük beğeni topladı. İşte ilk görüntüler.. "Kuruluş Osman'ın" ilk tanıtımı dünyayı ayağa kaldırdı: Yayınlanmadan satış rekoru kırdı Diriliş Ertuğrul dizisinin devam niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, yayınlanan fragmanıyla sosyal medyaya damga vurdu. Yalnızca bir tanıtım videosu yayınlanan dizi, farklı dillere çevrilerek dünyanın dört bir yanına satıldı. BiP'te paylaş

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Burak Özçivit yorumu: Severek izliyorum

Diriliş Ertuğrul döneminde reytinglerin daha yüksek olduğu yorumuna Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. "Reytinglerde yükseliş olur mu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Reytingleri çok takip etmedim ama olacaktır" cevabını verdi.

En son Burak Özçivit’in performansıyla ilgili sorulara Düzyatan, "Gayet iyi, gayet iyi" cevabını verdi.