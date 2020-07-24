Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu: Ünlü oyuncu TRT 1'de Barbaros dizisinde olacak

TRT 1 kanalında Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan Barbaros dizisi için başrol netleşti. Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan'ın, TRT 1'de ekrana gelecek Barbaros dizisinin yapımcısı ile görüştüğü iddia edilmesinin ardından gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dizide Barbaros Hayreddin Paşa karakterini oynayacağı netlik kazandı.

Sina Koloğlu yazısında "TRT 1 için çekilecek 'Barbaros' dizisinde Barbaros karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak. Bu kesinleşti. Dizinin kanalda Ocak ayında yayında olması bekleniyor. Henüz plato inşaatı başlamadı gelen bilgilere göre. Senaryoyu Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan birlikte yazıyor" ifadelerini kullandı.

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Düzyatan araştırmalara başladı

Öte yandan Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan oyuncu, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak.

FOTOĞRAF 18 Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı. Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı. Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar. . . . . . . . . . . . . . . . Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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