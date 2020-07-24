Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu: Ünlü oyuncu TRT 1'de Barbaros dizisinde olacak
En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yine dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak.
TRT 1 kanalında Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan Barbaros dizisi için başrol netleşti. Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan'ın, TRT 1'de ekrana gelecek Barbaros dizisinin yapımcısı ile görüştüğü iddia edilmesinin ardından gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dizide Barbaros Hayreddin Paşa karakterini oynayacağı netlik kazandı.
Sina Koloğlu yazısında "TRT 1 için çekilecek 'Barbaros' dizisinde Barbaros karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak. Bu kesinleşti. Dizinin kanalda Ocak ayında yayında olması bekleniyor. Henüz plato inşaatı başlamadı gelen bilgilere göre. Senaryoyu Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan birlikte yazıyor" ifadelerini kullandı.
Düzyatan araştırmalara başladı
Öte yandan Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan oyuncu, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak.