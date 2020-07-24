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Hayat Engin Altan Düzyatanın yeni projesi belli oldu Ünlü oyuncu TRT 1de Barbaros dizisinde olacak
AKTÜEL

Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi belli oldu: Ünlü oyuncu TRT 1'de Barbaros dizisinde olacak

En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yine dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Engin Altan Düzyatan en son Diriliş Ertuğrul dizisinde büyük beğeni toplamıştı.
Engin Altan Düzyatan en son Diriliş Ertuğrul dizisinde büyük beğeni toplamıştı.

TRT 1 kanalında Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan Barbaros dizisi için başrol netleşti. Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan'ın, TRT 1'de ekrana gelecek Barbaros dizisinin yapımcısı ile görüştüğü iddia edilmesinin ardından gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun dizide Barbaros Hayreddin Paşa karakterini oynayacağı netlik kazandı.

Sina Koloğlu yazısında "TRT 1 için çekilecek 'Barbaros' dizisinde Barbaros karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak. Bu kesinleşti. Dizinin kanalda Ocak ayında yayında olması bekleniyor. Henüz plato inşaatı başlamadı gelen bilgilere göre. Senaryoyu Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan birlikte yazıyor" ifadelerini kullandı.

Engin Altan Düzyatan: Doktor ya da pilot olmalıydım
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Engin Altan Düzyatan: Doktor ya da pilot olmalıydım

Düzyatan araştırmalara başladı

Öte yandan Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan oyuncu, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak.

Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
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Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı.
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Stüdyoya çiçeklerle gelen Engin Altan Düzyatan’ı Hülya Koçyiğit “Biricik evladım hoş geldin” diyerek karşıladı. Yoğun set programı nedeniyle programlara çıkamadığını belirten Düzyatan, Koçyiğit’in çağrısını kıramadığını belirtirken, ikilinin sohbetine adeta zaman yetmedi.
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Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Düzyatan, şunları söyledi:
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Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. 'Sen de Tanık Ol' sergisiyle Afrika'da 15 bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladık. Elimden geldiği kadar, karınca misali yardımcı olmaya çalışıyorum.
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Hülya Koçyiğit, TRT 2'deki Film Gibi Hayatlar programında damadı Düzyatan'ı ağırladı.
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Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı
Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika'ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı.
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