Erdal Özyağcılar'dan şaşırtan açıklama: Ben şamanım

'Senin Mucizen' programının bu haftaki konuğu, tiyatro ve sinemanın önemli isimlerden olan Erdal Özyağcılar oldu. Usta sanatçı, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı konuları ilk kez paylaştı. Özyağcılar, Şamanizme inandığını söyledi.

Özyağcılar: Ben şamanım

Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı:

“9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.”

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