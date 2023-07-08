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Hayat

Erdoğan'dan Özkan Uğur için taziye mesajı: Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

16:59 . 8/07/2023 السبت
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özkan Uğur

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özkan Uğur

Uzun süredir kanser tedavisi gören MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 69 yaşında vefat etti. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

'Sevilen ses ve sinema sanatçımızdı'

Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından taziye mesajları yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Özkan Uğur
#MFÖ
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Özkan Uğur hangi film ve dizilerde oynadı?