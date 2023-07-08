Erdoğan'dan Özkan Uğur için taziye mesajı: Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısıydı

Uzun süredir kanser tedavisi gören MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 69 yaşında vefat etti. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.