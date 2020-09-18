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Hayat Mazhar Alansondan kanser tedavisi gören Özkan Uğur açıklaması
AKTÜEL

Mazhar Alanson'dan kanser tedavisi gören Özkan Uğur açıklaması

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de muhabirlerin objektifine takıldı. Salgın önlemi aldığı görülen Alanson, ekip arkadaşı Özkan Uğur'un sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Alanson, ''Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz'' dedi.

Haber Merkezi Diğer
MFÖ.
MFÖ.

Maske ve koruyucu gözlük takarak koronavirüs önlemlerini alan Mazhar Alanson, bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.

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ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU

Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

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"SAHNE BİZİ İYİ GELİYORDU"

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.

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