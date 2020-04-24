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Hayat MFÖnün solistlerinden Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı
AKTÜEL

MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı

MFÖ grubunun solistleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dün 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülhane Parkı'nda konser verdi. Şarkı arasında konuşan Güner, Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü için konsere gelemediğini söyledi. Arkadaşının sağlık durumuyla ilgili konuşan Güner, "Çok istemesine rağmen doktorun risk uyarısı nedeniyle aramızda değil" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valiliğince düzenlenen ve MFÖ gurubundan Özkan Uğur'un sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı konser, online olarak yayınlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle seyircisiz organize edilen konser sosyal medya, radyolar ve televizyonlardan izleyiciye ulaştırıldı.

Fuat Güner TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti.

100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetti.

Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.

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