MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı

İstanbul Valiliğince düzenlenen ve MFÖ gurubundan Özkan Uğur'un sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı konser, online olarak yayınlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle seyircisiz organize edilen konser sosyal medya, radyolar ve televizyonlardan izleyiciye ulaştırıldı.

Fuat Güner TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını ve Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ı canı gönülden kutladığını belirtti.

100. yılı herkesin büyük bir coşkuyla kutlamasını isteyen Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını söyledi.

Mazhar Alanson, 1971'de Fuat Güner'le ikili olarak çalıştıklarını ve Özkan Uğur'un gelmesiyle marka haline dönüştüklerini anlatarak, ilk defa ayrı kaldıklarını kaydetti.

Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.

GÜNDEM İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser