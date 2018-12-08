Hayat Erkan Petekkaya Alkol acilen yasaklanmalı
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Erkan Petekkaya: Alkol acilen yasaklanmalı

Oyuncu Erkan Petekkaya, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiğini söyledi. Petekkaya, sosyal medyayı iyi kullanamadığını belirterek, "Samimi bir şey söylüyorum, insanlar ters tarafa çekiyor, ne söylemek istediğine bakmıyor kimse. Suçsuzken birdenbire suçlu oluyorum" dedi.

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Oyuncu Erkan Petekkaya, &quot;alkol ve sigara acilen yasaklanmalı.&quot;
Oyuncu Erkan Petekkaya, "alkol ve sigara acilen yasaklanmalı."

Oyuncu Erkan Petekkaya, bir röportajında "Acilen satışı yasaklansın dediğiniz şey nedir?" sorusunu "Alkol ve sigara" olarak yanıtladı.

Posta'nın haberine göre, Erkan Petekkaya, acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini söyledi.

Petekkaya, daha sonra sosyal medyayı da iyi kullanamadığını belirterek şunları söyledi:

"Sosyal medyayı iyi kullanamıyorum. Samimi bir şey söylüyorum, insanlar ters tarafa çekiyor, ne söylemek istediğine bakmıyor kimse. Suçsuzken birdenbire suçlu oluyorum. Sosyal medya oyunlarını oynayamıyorum. Bence çok tehlikeli bir şey. Bilgi edinmek için ve sağlıklı iletişim kurmak için kullanılması gerek tabii. Misal söylemek istediğimi söylüyorum, Instagram'da bir açıklama yapıyorum, küfür yağıyor. Sonra siliyorum, ki zaten koyarken de sileceğimi bilerek koyuyorum. Twitter ve Facebook'ta adıma açılmış sahte hesaplar var, hiçbiri bana ait değil. Benim sadece Instagram hesabım var."

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