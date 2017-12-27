Erken Petekkaya'da muhabire tepki çeken muamele

Dizi ve sinema oyuncusu Erkan Petekkaya, önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Bir magazin muhabiri Erkan Petekkaya’ya ”Yeni yılda neler olacak, yeni projeler var mı?” diye soru sordu. Usta oyuncunun genç muhabire tavrı işe şaşırttı. “Bir starla nasıl konuşacağını öğreneceksin” diyerek tuhaf bir yaklaşım sergileyen oyuncu, muhabirin ensesinden tutarak yanıt verdi.
Oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar Erkan Petekkaya'ya tavırlarından dolayı tepki gösterdi.
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