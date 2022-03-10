Eşini 23 yerinden bıçaklayan cani dışarı çıkamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MYK toplantısında üyelerden Özlem Hanım'ın eşi tarafından 23 yerinden bıçaklandığını ve hakimin bu cani adamı 3 ay sonra serbest bıraktığını söyledi. Erdoğan konuyla ilgili,



'Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığının da bir sunumu vardı, sordum. 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı, hemen aradım. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Dedim bu süreç takip edilecek, ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir.



Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam sen de böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bunu yakın takibe alacaksın dedim Bakanıma.' diye konuştu