Eşini 23 yerinden bıçaklayan cani dışarı çıkamayacak

Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan cani yine gündemde. Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021’de ayrı yaşadığı eşi Özlem Ağ’ı (31) 23 yerinden bıçaklayan, kayınpederi Mehmet Demirel’i de bacağından yaralayan Samet Ağ (33) olay sonrası tutuklanmış, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 16 Temmuz’da tahliye edilmişti.
24,5 YIL HAPİS TALEBİ
- Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ağ, 19 Ağustos 2021’de tekrar tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi’ne konuldu. Samet Ağ hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’nde “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 24,5 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açıldı. İlki 21 Şubat’ta Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması 27 Haziran’a ertelendi.
BOŞANMA DAVASI HALA SONUÇLANMADI
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün yapılan açıklamada, Özlem Ağ’ı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren, halen ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Samet Ağ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucu, “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığı belirtildi. Özlem Ağ’ın eşiyle olan boşanma davasının ise hala sonuçlanmadığı öğrenildi.
TAHLİYEYE İNCELEME
- Adalet Bakanlığı da Samet Ağ’ın tahliyesiyle ilgili harekete geçti. Bakan Bekir Bozdağ, sanığın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi. Bu kapsamda müfettiş görevlendirilmesinin ardından, hakim ve savcının kusurunun olup olmadığı araştırılacak. Söz konusu savcı ve hakimin halen Tokat Adliyesi’nde görevlerine devam ettiği öğrenildi.
En ağır cezayı alsın
Uzun süre hastanede tedavi gören baba-kız, Samet Ağ’ın hak ettiği cezayı almasını istiyor. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını anlattı. Ağ, “Böyle bir telefon beklemiyordum. İyi hal durumunun kaldırılacağını, davanın ve olayın takipçisi olacağını, her konuda yanımda olduklarını söyledi. Mutlu oldum. Bu konunun arkasında durduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Kimsenin yaptığın yanına kalmamasını isteyen Özlem Ağ, “Umarım hak ettiği en ağır cezayı alır, diğerlerine emsal olur” diye konuştu. Genç kadının babası Mehmet Demirel de eski damadına en ağır cezanın verilmesini istedi.