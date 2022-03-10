Hayat Eşini 23 yerinden bıçaklayan cani dışarı çıkamayacak
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Eşini 23 yerinden bıçaklayan cani dışarı çıkamayacak

Boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ’ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ iddiasıyla kamu davası açıldı. Hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ üç ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Adalet Bakanlığı da Ağ’ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında inceleme izni verdi.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eşini 23 yerinden bıçaklayan cani dışarı çıkamayacak
Samet Ağ

Boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan cani yine gündemde. Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021’de ayrı yaşadığı eşi Özlem Ağ’ı (31) 23 yerinden bıçaklayan, kayınpederi Mehmet Demirel’i de bacağından yaralayan Samet Ağ (33) olay sonrası tutuklanmış, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 16 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Özlem Ağ “Hala korkuyorum. Tek başıma dışarı çıkamıyorum” dedi.
Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Özlem Ağ “Hala korkuyorum. Tek başıma dışarı çıkamıyorum” dedi.

24,5 YIL HAPİS TALEBİ

  • Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ağ, 19 Ağustos 2021’de tekrar tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi’ne konuldu. Samet Ağ hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesi’nde “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 24,5 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açıldı. İlki 21 Şubat’ta Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması 27 Haziran’a ertelendi.

BOŞANMA DAVASI HALA SONUÇLANMADI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün yapılan açıklamada, Özlem Ağ’ı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren, halen ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Samet Ağ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucu, “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığı belirtildi. Özlem Ağ’ın eşiyle olan boşanma davasının ise hala sonuçlanmadığı öğrenildi.

TAHLİYEYE İNCELEME

  • Adalet Bakanlığı da Samet Ağ’ın tahliyesiyle ilgili harekete geçti. Bakan Bekir Bozdağ, sanığın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi. Bu kapsamda müfettiş görevlendirilmesinin ardından, hakim ve savcının kusurunun olup olmadığı araştırılacak. Söz konusu savcı ve hakimin halen Tokat Adliyesi’nde görevlerine devam ettiği öğrenildi.

En ağır cezayı alsın

Uzun süre hastanede tedavi gören baba-kız, Samet Ağ’ın hak ettiği cezayı almasını istiyor. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini aradığını anlattı. Ağ, “Böyle bir telefon beklemiyordum. İyi hal durumunun kaldırılacağını, davanın ve olayın takipçisi olacağını, her konuda yanımda olduklarını söyledi. Mutlu oldum. Bu konunun arkasında durduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Kimsenin yaptığın yanına kalmamasını isteyen Özlem Ağ, “Umarım hak ettiği en ağır cezayı alır, diğerlerine emsal olur” diye konuştu. Genç kadının babası Mehmet Demirel de eski damadına en ağır cezanın verilmesini istedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MYK toplantısında üyelerden Özlem Hanım'ın eşi tarafından 23 yerinden bıçaklandığını ve hakimin bu cani adamı 3 ay sonra serbest bıraktığını söyledi. Erdoğan konuyla ilgili,

'Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Ne yaptılar diye Adalet Bakanlığının da bir sunumu vardı, sordum. 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı, hemen aradım. Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Dedim bu süreç takip edilecek, ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir.

Ey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam sen de böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bunu yakın takibe alacaksın dedim Bakanıma.' diye konuştu

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