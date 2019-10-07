Hayat Eşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor
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İzmir haberleri: ​Eşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor

Eşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor

İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen'i (14), topladıkları tütünü yağmurdan korumak istedikleri sırada yıldırım çarpması sonucu kaybeden Birsen Türkmen (42), 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor. Eşi ve kızının yasını tutamadan evini geçindirmek için tütün tarlasında çalışmak zorunda kalan Türkmen, "Her yağmur yağdığında, yıldırım çarpacak korkusu ile kabus görüyorum. Yaşadığım çaresizliklere rağmen çocuklarımı hayata hazırlamak zorundayım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Birsen Türkmen, çocuğunun geçimi için tütün tarlasında çalışmayı sürdürüyor.
Birsen Türkmen, çocuğunun geçimi için tütün tarlasında çalışmayı sürdürüyor.

Kınık ilçesinin kırsal mahallerinden biri olan Taştepe'de yaşayan ve geçimlerini tütün toplayarak sağlayan Türkmen Ailesi, geçen temmuz ayında kabusu yaşadı.

Bayram Türkmen, kızı Tülin Türkmen ile yağmurda ıslanmamaları için topladıkları tütünlerin üzerini örtmek istedi. Ancak baba ve kızı, tütünlerin üzerini kapattıkları sırada, yıldırım çarpması sonucu can verdi.

Acı olaydan sonra da çalışmaya devam ettiğini, çalışmadıkları takdirde aç kalacaklarını ifade eden Türkmen, çocuklarının okul masraflarını zorlukla karşılıyor.

Yardım sever yeni ev yaptı

Eşini ve 14 yaşındaki kızını toprağa veren Birsen Türkmen, yasını bile tutamadan 5 çocuğunun geçimi için tütün tarlasında çalışmayı sürdürdü. Evleri yıkılmak üzere olan aileye, adını açıklamayan bir yardım severden destek geldi.

Eski ev yıkılıp, yenisi yapıldı.

5 çocuğu ile depoda kalıyor

Evleri yapılıncaya kadar bir akrabalarına ait tütün deposuna yerleştirilen Birsen Türkmen ve çocukları, eski ve sağlıksız yapıda yaşam savaşı veriyor. Yaşları 10 ile 16 arasında değişen 2'si erkek 3'ü kız 5 çocuğuyla kalan Birsen Türkmen, sadece tütün toplayarak geçimlerini sağladıklarını, başka gelirlerinin bulunmadığını söyledi.

İmkanları olmadığı için okutamadıkları ölen Tülin'in, evin geçimine katkı sağlamak için çalıştığını, şimdi ise 16 yaşındaki kızı Ece'nin bir turşu fabrikasında işe girdiğini söyleyen Türkmen, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çalışmazsak aç kalacağız. Daha önce tütün hasadı bittiğinde, Tülin belli dönemlerde çalışıp eve para getiriyordu. Şimdi ise Ece çalışıyor."

Kazandıkları paranın geçimlerini sağlamaya yetmediğini anlatan Birsen Türkmen, "Bir yandan eşim ve kızımın yasını tutuyorum, diğer taraftan evimizin, çocuklarımın masraflarını karşılamak için uğraşıyorum. Her yağmur yağdığında, yıldırım çarpacak korkusu beni mahvediyor. Kabus görüyorum" diye konuştu.

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